Le président de la SEC trace une ligne de démarcation entre Bitcoin et Crypto dans le discours d’Aspen Crypto new media

Dans un discours prononcé mardi au Aspen Security Forum, le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, a publié de nouveaux commentaires sur Bitcoin, traçant parfois une ligne de démarcation entre la plus grande crypto-monnaie du marché et son large éventail d’imitateurs.

Il est à noter que Gensler a pris soin d’établir sa crédibilité auprès du secteur Bitcoin, racontant l’histoire de la liste de diffusion cypherpunk, citant l’e-mail de Satoshi Nakamoto annonçant le projet et validant à plusieurs reprises le réseau comme une « véritable innovation ».

À un moment donné, il a commenté : «[Bitcoin] a été et pourrait continuer d’être un catalyseur de changement dans les domaines de la finance et de l’argent.

Pourtant, l’événement a été présenté comme un lieu non partisan pour les dirigeants mondiaux, et le sujet de discussion était le plus souvent la sécurité nationale. Cela signifiait parfois que Gensler a clairement indiqué qu’il soutenait des règles strictes pour les entreprises et les individus cherchant à construire une économie autour du protocole.

À plusieurs reprises, Gensler a déclaré que lui et la SEC seraient très intéressés par l’identité de Satoshi Nakamoto, et lors de la séance de questions-réponses, Gensler est allé jusqu’à demander au public de fournir des informations sur son identité.

En outre, alors que Gensler n’a distingué Bitcoin que par son nom parmi les crypto-monnaies, il a décrit les activités en cours dans le secteur de manière générale et pas toujours favorablement.

“Les actifs cryptographiques constituent principalement un véhicule de rareté numérique pour les investissements spéculatifs”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Généralement, les gens achètent ces jetons en prévision de bénéfices.”

Des développements tels que l’émergence du réseau Lightning de Bitcoin n’ont pas été mentionnés, et il a laissé entendre à plusieurs reprises que le bitcoin n’était pas utilisé par les gens ordinaires comme unité de compte ou moyen d’échange, malgré son adoption continue au Salvador pour de telles utilisations.

Gensler n’a pas non plus commenté dans quelle mesure les altcoins tels qu’Ethereum devraient être soumis aux mêmes réglementations que Bitcoin, bien qu’il ait noté l’omniprésence croissante d’autres actifs cryptographiques, ajoutant: “Il s’agit d’un marché vraiment mondial.”

Il a poursuivi: “Contrairement à d’autres marchés commerciaux, où les investisseurs passent par un intermédiaire comme la Bourse de New York, les gens peuvent négocier sur des plateformes de trading crypto sans courtier – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du monde entier.”

ETF et histoire économique

Ailleurs, Gensler a publié de nouvelles remarques qui mettent en lumière la manière dont la SEC peut agir sur les nombreuses propositions de fonds négociés en bourse (ETF) actuellement en cours d’examen par l’agence, signalant que celles basées sur les contrats à terme Bitcoin peuvent avoir les meilleures chances d’approbation.

“Compte tenu de ces protections importantes, j’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci se limitent à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME”, a-t-il déclaré.

Pourtant, il tenait à encadrer le débat dans le cadre d’une longue histoire de conflit entre les fonds privés et publics, notant une allocation pour ceux soutenus par la foi et le crédit des gouvernements.

Gensler, par exemple, a commencé son discours en déclarant: “Pour ceux qui veulent encourager les innovations dans la cryptographie, je voudrais noter que les innovations financières à travers l’histoire ne prospèrent pas longtemps en dehors de nos cadres de politique publique.”

Notamment, certaines de ses déclarations pourraient être décrites comme l’antithèse du sentiment parmi les innovateurs Bitcoin, alors qu’il plaidait pour le rôle du gouvernement en tant que celui qui continuerait à renforcer la confiance dans les marchés financiers, même ceux basés un jour sur une norme Bitcoin.

Gensler a conclu : « Au cœur de la finance se trouve la confiance. Et au cœur de la confiance dans les marchés se trouve la protection des investisseurs. Si ce domaine doit perdurer ou atteindre l’un de ses potentiels pour être un catalyseur de changement, nous ferions mieux de l’intégrer dans les cadres des politiques publiques.