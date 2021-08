Le président de la SEC veut des réglementations qui protègent les investisseurs en crypto. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, serait favorable aux réglementations claires pour l’espace cryptographique du pays. Dans une interview avec Bloomberg, Gensler a déclaré: “Si quelqu’un veut spéculer, c’est son choix, mais nous avons un rôle en tant que nation pour protéger ces investisseurs contre la fraude.” Le président de la SEC a révélé que sept changements de politique liés à la cryptographie sont actuellement examinés par la commission.

Gensler veut des réglementations cryptographiques plus spécifiques.

Le président de la SEC a identifié plusieurs changements de politique de cryptographie actuellement examinés par la commission. Ceux-ci incluent des questions concernant les offres de jetons, la finance décentralisée (DeFi) et les pièces stables. Les autres points d’intérêt de la SEC de Gensler sont la conservation, les fonds négociés en bourse (ETF) et les plateformes de prêt. Selon Gensler, la réglementation des échanges cryptographiques pourrait être le moyen le plus simple d’assurer une surveillance réglementaire de l’arène de trading cryptographique. Cependant, ces politiques légales peuvent également inclure des échanges décentralisés ainsi que d’autres acteurs DeFi. Le président a également identifié le marché des prêts cryptographiques comme relevant du radar de la SEC. Les régulateurs financiers de tous les pays travaillent activement sur les réglementations cryptographiques.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren souhaite que le Trésor américain réglemente la cryptographie.

Lors de l’audience du comité sénatorial de la banque, la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a révélé qu’elle avait envoyé une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen l’exhortant à “agir d’urgence” sur la régulation du marché des crypto-monnaies. La lettre écrite par le sénateur a évoqué les « dangers » posés par les crypto-monnaies et a demandé au secrétaire au Trésor en tant que président du Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) d’« agir de toute urgence » pour faire face au risque des crypto-monnaies. Elizabeth Warren a insisté sur la question de la réglementation de la cryptographie, évoquant l’urgence et les contraintes de temps qu’implique la réglementation de ce domaine, notant que le marché pourrait subir des tensions sans action rapide.