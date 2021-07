Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, interrogé par Simon Jordan sur la situation obligatoire de Dillian Whyte et Tyson Fury contre Deontay Wilder

in

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a été grillé par Simon Jordan sur talkSPORT à propos de la situation obligatoire de Dillian Whyte.

Dans l’état actuel des choses, le Britannique n’est pas le challenger officiel pour le titre de Tyson Fury car il a perdu la position lorsqu’il a été battu par Alexander Povetkin l’année dernière.

DAVE THOMPSON/ROUTE ONE PHOTOGRAPHY/Matchroom

Whyte était le mandataire avant sa défaite contre Alexander Povetkin

Bien que Whyte ait vaincu le Russe lors d’un match revanche en mars, Sulaiman a confirmé que le statut obligatoire reste vacant et sera abordé sous peu.

Beaucoup s’attendent à ce que Whyte, en tant que détenteur de la ceinture “intérimaire”, soit nommé mandataire et son équipe a déjà été impliquée dans une procédure judiciaire avec la WBC, tentant de faire respecter sa position.

Jeudi, Sulaiman a rejoint Jim White, Simon Jordan et Spencer Oliver sur talkSPORT.

Pour commencer, Jordan a interrogé Sulaiman sur la décision arbitrale qui a conduit à l’effondrement d’Anthony Joshua contre Tyson Fury, et lui a demandé pourquoi la WBC n’avait pas vu cela venir s’ils avaient déjà été au courant du contrat Fury contre Deontay Wilder.

Dave Thompson/salle de match

Whyte a regagné la ceinture “intérimaire” de la WBC en battant Povetkin lors de son match revanche, mais n’est plus obligatoire en raison de cette première défaite

Jordan a commencé : « Mauricio, puis-je vous poser quelques questions et vous pouvez nous aider à nous renseigner sur le protocole et les politiques de boxe ?

« Si vous êtes l’organisme de sanction et que vous sanctionnez un [Fury vs Wilder] revanche en même temps que la sanction de Fury vs Joshua, n’êtes-vous pas au courant des contrats qui sont signés ?

«Ne comprendriez-vous pas les obligations, alors que le champion WBC Fury signait un contrat avec Wilder pour un troisième combat, vous sanctionneriez cela?

« Donc, vous devez avoir une idée du contrat qu’ils concluent et de la réalité de son caractère exécutoire en même temps que de sanctionner un autre combat avec Joshua pour votre ceinture également ?

« Et la deuxième question que je voulais vous poser – quelle est la politique de la WBC sur les challengers obligatoires ?

« Parce qu’il me semble que ce qui se passe, c’est que le champion en titre peut signer des combats et des revanches aux dépens d’un challenger obligatoire à l’infini ? »

Joshua vs Fury devait avoir lieu le 14 août en Arabie saoudite

Sulaiman a répondu : « L’année pandémique a repris toutes les activités, non seulement de la boxe, mais de tous les sports.

« Il y a eu les inscriptions d’un contrat pour le troisième combat. La WBC s’attendait à ce que ce combat ait lieu en décembre [2020].

“Lorsque ce combat n’a pas eu lieu en décembre, il y a eu des pourparlers et une pétition pour sanctionner l’unification ultime entre Fury et Joshua.

« Pendant plusieurs mois, il y avait des attentes pour obtenir la date et le lieu.

“Finalement, le tribunal a statué pour le troisième combat de Fury contre Wilder.”

Ryan Hafey/PBC

L’arbitre a statué en faveur de Wilder, insistant sur le fait que son contrat initial lui garantissait le droit à un troisième combat avec Fury

Jordan a ensuite réitéré sa deuxième question: «À quoi bon être un challenger obligatoire si le champion en titre peut signer des accords de combat qui organisent trois combats sanctionnés par l’organisme, ce qui oblige le challenger obligatoire à rester assis là comme un taxi en attente d’être convoqué.

“Il ne peut pas être convoqué parce que vous avez des combattants qui signent des accords de deux ou trois combats, sanctionnés par les organisations de boxe, qui rendent un challenger obligatoire presque redondant?”

Sulaiman a répondu : « Je ne le vois pas de cette façon.

“Malheureusement, il y a des circonstances en ce moment qui limitent ce que je peux commenter et ce que je ne peux pas commenter.

«Le scénario est comme je viens de l’expliquer – il y a un contrat pour un combat, il y a une pandémie avec des restrictions de voyage et bien d’autres situations.

“Et la WBC attend de voir toutes les variables pour comprendre exactement où se trouve la division des poids lourds.”

Mark Robinson/Matchroom

Whyte doit encore se battre pour un titre mondial des poids lourds

Ed Mulholland/Salle de match

Sulaiman est le président de la WBC

White est ensuite allé à une pause publicitaire avec Simon incapable d’avoir la chance de questionner Sulaiman plus loin.

Jordan a ajouté: «Ma question qui allait suivre était – si Fury contre Wilder 3 entraînait la victoire de Wilder, allait-il sanctionner l’obligation de combattre Wilder, ou allait-il autoriser un autre match revanche entre Wilder et Fury?

“Je pense que c’est une question intéressante à laquelle les gens auraient aimé entendre la réponse.”