Le président de la WWE, Vince McMahon, veille à ce que les talents adhèrent aux règlements COVID-19 avant WrestleMania 37

Vince McMahon n’est pas satisfait du talent de la WWE.

Le président de la WWE a déjà mis le pied à terre ces derniers mois avec des choses telles que le talent travaillant avec des marques tierces et l’utilisation des médias sociaux.

WWE Vince McMahon a toujours le dernier mot à la WWE

Maintenant, selon Fightful Select, il a dû réprimer les talents qui ne respectent pas correctement les réglementations COVID-19.

«Il y a eu un incident particulier d’un lutteur ou d’un membre du personnel dans des parcs d’attractions démasqué il y a des semaines qui a mis Vince McMahon au large après avoir clairement indiqué qu’il voulait que les lutteurs prennent plus de précautions en raison des risques de COVID-19.

Il y a apparemment eu des cas où des membres du personnel ont vu leurs «responsabilités réduites» en raison de photos d’eux émergeant dans des lieux publics sans masque facial. McMahon reste clairement dans tout.

Le rapport indique que le patron a personnellement parlé aux talents et aux employés impliqués. Ce n’est pas quelque chose qu’il a délégué ailleurs.

WWE McMahon dirige la WWE depuis le milieu des années 1980 et prend toujours les grandes décisions

On comprend pourquoi McMahon est si vigilant à cet égard. Outre les ramifications évidentes sur la santé, la WWE est à un peu moins d’un mois de WrestleMania.

Vince McMahon ne peut se permettre qu’aucun de ses titres ne soit frappé de COVID. Drew McIntyre a passé quelques semaines avec le virus alors qu’il était champion de la WWE en janvier.

WWE Drew McIntyre a passé quelques semaines sur l’étagère avec COVID

La WWE cherche à remplir le stade Raymond James d’environ 45 000 personnes par nuit les 10 et 11 avril. Cela représente un peu moins de 75% de la capacité du stade et serait le plus grand événement fréquenté en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie.

La WWE doit prouver qu’elle peut organiser un tel événement en toute sécurité et comme McMahon le sait, cela commence par garder sa propre maison en ordre.

La société a toujours le pay-per-view Fastlane ce dimanche qui aura lieu dans le ThunderDome, mais il y aura ensuite des ambitions de recommencer à tourner provisoirement après leur événement phare, WrestleMania 37.