Le président de l’apartheid de Klerk dépeint comme un héros sud-africain est un blanchiment classique

FW de Klerk et sa femme assistent à l’événement tapis rouge avant le tirage final de la Coupe du monde de football 2010 au CTICC le 4 décembre 2009 à Cape Town, Afrique du Sud. (Photo prise par le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud)

Les oppresseurs essaieront toujours de réécrire l’histoire pour se faire mieux paraître. Ils justifieront le massacre en appelant les victimes « sauvages » ou « non civilisés » ou « émeutiers », ce qui signifie que les tuer est OK parce qu’ils étaient des humains inférieurs, s’ils étaient même humains. Ceci est utilisé pour expliquer l’éradication des Amérindiens de ce pays et l’esclavage et l’oppression à long terme des Noirs américains.

Les tentatives de la droite pour effacer la théorie critique de la race ne sont qu’un autre exemple d’oppresseurs essayant de blanchir ou de nettoyer un passé qui semble maintenant dérangeant et doit être justifié. Il incombe souvent aux journalistes, historiens et conteurs noirs de dire toute la vérité et nous nous occupons donc de ce travail aujourd’hui parce que l’ancien président d’Afrique du Sud, FW de Klerk, est décédé et certaines personnes voudraient se souvenir de lui comme d’un héros.

Ils disent que c’est lui qui a libéré Nelson Mandela de prison après 27 ans et celui qui a poussé le gouvernement sud-africain à démanteler l’apartheid. Mais ce ne sont pas des manières honnêtes d’expliquer ce qui s’est passé. De Klerk n’était pas un héros. C’est un méchant, l’un des dirigeants des gouvernements les plus racistes de l’histoire moderne et un partisan de longue date de l’apartheid qui a été mis dans un coin et a fait ce qu’il devait. Nelson Mandela a dit de Klerk : « il n’était en aucun cas le grand émancipateur.

(De gauche à droite) Le président sud-africain Thabo Mbeki, Nelson Mandela et FW De Klerk assistent à la cérémonie d’ouverture de la President’s Cup à The Links at Fancourt le 20 novembre 2003 à George, Afrique du Sud. (Photo de Harry How/.)

Certains pourraient souligner les récentes excuses de de Klerk pour l’apartheid, présentées alors qu’il pouvait voir la mort approcher, mais en 2020, lorsqu’un intervieweur lui a demandé si l’apartheid était un crime contre l’humanité, il a dit non. Des années après sa fin, il est resté un apologiste. Pour être clair, l’Assemblée générale des Nations Unies a condamné l’apartheid en tant que crime contre l’humanité.

(Quand ce vote a eu lieu, devinez qui a voté contre l’approbation de cette description ? Les États-Unis. Mais je m’éloigne du sujet.)

Le principal moteur de ce que la plupart des gouvernements feront la plupart du temps est l’économie. La plupart des gouvernements veulent que l’économie locale et nationale fonctionne bien parce que la prospérité généralisée garantit l’argent des contribuables et les dons des riches et les votes du peuple – si l’économie va bien et que la plupart des gens ont un emploi et la capacité de prendre soin de leur famille et acheter des choses, alors ils seront heureux et ils voteront pour garder les puissants au pouvoir et les grandes entreprises seront satisfaites et feront des dons visant à maintenir les puissants au pouvoir.

Chaque élection se résume généralement à ce que les gens pensent de l’économie. La fin de l’apartheid n’est pas survenue parce que de Klerk et ses pairs au gouvernement ont soudain réalisé que c’était immoral. C’est venu parce que le système d’apartheid et le mouvement anti-apartheid global détruisaient l’économie nationale de l’Afrique du Sud. Le président avant de Klerk, PW Botha, a réalisé que le changement était inévitable et a rencontré Mandela en prison pour commencer à discuter du changement.

Dans les années 1960, l’Afrique du Sud connaissait une croissance économique juste derrière le Japon – le commerce avec l’Occident rapportait beaucoup d’argent. Mais la ségrégation sévère imposée par l’apartheid signifiait que la majorité noire était largement appauvrie et manquait de pouvoir d’achat important. Il est impossible d’avoir une économie qui fonctionne quand 70 % des gens ne peuvent pas acheter grand-chose et dans les années 1970, ce fait a commencé à réduire l’économie du pays.

En outre, dans les années 1980, il y avait une prise de conscience mondiale que l’apartheid était un système cruel, raciste et immoral. Les États-Unis et 24 autres pays ont imposé des sanctions commerciales sévères et il y a eu un mouvement de désinvestissement généralisé – personne ne voulait investir dans des entreprises qui faisaient des affaires avec l’Afrique du Sud. Le pays est devenu un paria mondial – ses athlètes ne pouvaient pas assister aux Jeux olympiques, les grandes tournées de concerts ne pouvaient pas s’y rendre, le pape refusait de s’y rendre et il était devenu inacceptable que les principaux pays et entreprises commercent avec l’Afrique du Sud. Cela a mis l’économie du pays à l’arrêt et, en 1987, sa croissance était l’une des plus lentes au monde, un revirement brutal par rapport à seulement deux décennies auparavant.

De plus, dans les années 80, la popularité mondiale de Nelson Mandela, qui était alors le prisonnier politique le plus aimé du monde, est devenue un problème politique géant pour le gouvernement de l’apartheid. Ils l’ont transféré d’une prison sévère à sécurité maximale vers un établissement qui semblait plus confortable – vers une prison plus agréable – et lui ont permis de rencontrer des visiteurs du monde entier dans l’espoir que cela donnerait l’impression que ses conditions de vie n’étaient pas si bonnes. cruel.

L’ex-président sud-africain Nelson Mandela prend la parole lors du concert Celebrate South Africa le 29 avril 2001 à Trafalgar Square à Londres, en Angleterre. (Photo de Sion Touhig/Newsmakers)

Mais l’éclat interpersonnel et politique de Mandela ainsi que son charisme et son insistance à aimer son ennemi et à rejeter l’amertume ont fait de lui encore plus un géant moral. Le gouvernement de l’apartheid l’a relâché en 1990 parce que c’était dans leur meilleur intérêt – cela réduirait peut-être son statut de martyr. Mais il n’a fait que grandir.

Trois ans après la libération de Mandela, le prix Nobel de la paix lui a été décerné ainsi qu’à de Klerk, ce qui est une tache honteuse pour l’héritage du prix. Assimiler Mandela et de Klerk, les mettre sur le même plan moral, faire comme si les deux avaient travaillé ensemble pour mettre fin à l’apartheid est absurde. De Klerk a été contraint de libérer Mandela et de mettre fin à l’apartheid à cause du pouvoir de Mandela et du refus du monde d’accepter l’Afrique du Sud tant que l’apartheid persistait.

De Klerk était le geôlier de Mandela ainsi que le prisonnier virtuel de millions de Sud-Africains, et le monde lui a pointé un pistolet économique sur la tête et a dit de libérer Mandela et de mettre fin à ce système ou de mourir. De Klerk a fait le seul choix possible. Il ne mérite pas de récompense pour avoir finalement fait la bonne chose quand il y a été contraint. Il ne mérite pas maintenant d’être présenté comme un héros ou même une force pour le bien. S’il y a de la justice dans l’au-delà, il devrait y avoir une place qui l’attend en enfer.

Touré est l’hôte des podcasts Toure Show et Democracyish et des docuseries podcast Who Was Prince? Il est également l’auteur de six livres.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !