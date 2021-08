Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, déclare qu’il ne faut pas refuser les crypto-monnaies “c’est peut-être un bon moyen”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le président argentin a indiqué que les crypto-monnaies sont une question dont il a déjà discuté avec le président de la Banque centrale de son pays.

***

Le président argentin, Alberto Fernández, a choqué aujourd’hui les médias de ce pays en parlant de crypto-monnaies dans une interview exclusive avec Julio Leiva, du portail Filo News. On peut en voir un extrait sur Twitter :

???? ”La discussion sur le fonctionnement des crypto-monnaies est mondiale et je dois avouer qu’il s’agit de prendre soin, dans mon cas, de l’inconnu. Mais on ne peut le nier, c’est peut-être un bon chemin ». Le président @alferdez avec @juleiva dans #CajaNegra de @filonewsOK. pic.twitter.com/tRCcnFA3pm – Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 12 août 2021

En premier lieu, il a déclaré qu’il avait été avec le président de la Banque centrale du pays pour en parler. “Ce n’est pas seulement en Argentine, c’est un débat mondial, et je dois avouer qu’il s’agit de soins, dans mon cas de soins pour l’inconnu et parce qu’on ne comprend pas exactement comment cette fortune se matérialise”, a-t-il ajouté. assure que le même doute que beaucoup d’entre eux l’ont et il estime que “c’est pourquoi le projet ne finit pas de s’étendre”.

Cependant, il dit que “c’est un problème à considérer, car il y a 20 ans, personne ne pensait que YouTube allait être ce qu’il est”.

Le journaliste lui a demandé s’il pensait à une crypto-monnaie ayant cours légal, comme le cas du Salvador

Fernández a répondu qu’il était “possible” qu’il existe une crypto-monnaie ayant cours légal dans le pays, car il pense que cet instrument pourrait “contenir l’inflation dans une large mesure”.

Mais il insiste sur le fait qu’en même temps cela génère de l’insécurité “parce qu’il y a déjà eu quelques malversations, quelques arnaques à l’utilisation de crypto-monnaies, c’est une question de prudence, je ne veux pas trop m’aventurer car l’économique, le technologique, la transparence et le non transparent ».

Cependant, ces considérations ne semblent pas vous empêcher de voir des avantages : “Il ne faut pas refuser car c’est peut-être une bonne voie.” Il a répété qu’il pouvait contenir l’inflation en étant “En quelque sorte une pièce de monnaie.”

Contrairement à la banque centrale

Ce que le président a dit ne semble pas être en phase avec les propos négatifs de la banque centrale. Le média Ámbito rappelle qu’hier, le président de la Banque centrale de la République argentine, Miguel Pesce, avait exprimé que les crypto-monnaies “ne sont pas un actif financier”, et a garanti que l’autorité monétaire “réglementera l’intersection de Bitcoin avec le système de paiements et le marché des changes ».

Ce responsable a également déclaré qu’il s’agissait d’instruments “qui finissent par avoir des valeurs qui ne sont référencées dans aucun actif et prêtent à confusion pour les personnes ayant un niveau d’information inférieur”.

Mais bien que, comme nous l’avons vu, Fernández a également exprimé qu’il fallait être « prudent » avec les crypto-monnaies, il ne les a pas entièrement rejetées dans l’interview.

En revanche, le président argentin s’est prononcé en faveur du développement du système financier et a déclaré : « Pour moi, tout ce qui a trait à la bancarisation semble être correct et que tout ce qui a à voir avec l’État sachant, il me semble avoir raison. Le problème n’est pas que l’État le sache et que nous ayons l’information. Le problème est de savoir comment ces informations sont utilisées ».

Et il a ajouté que la technologie permet à l’État d’obtenir des informations de la population : « Cela m’aide de savoir que Juan passe une mauvaise passe et a besoin de l’aide de l’État. Et que Pedro nous trompe et ne paie pas les impôts correspondants ».

Sources : Twitter, Cointelegraph, Ambito

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash