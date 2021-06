Le président de l’Assemblée de l’État du Wisconsin étend son enquête sur CTCL 10z viral financé par Zuckerberg

par Michael Patrick Leahy, Breitbart:

Le président de l’Assemblée de l’État du Wisconsin a annoncé jeudi qu’il élargissait l’enquête de la législature de l’État sur la conduite de plusieurs responsables de la ville et du Center for Technology and Civic Life (CTCL) financé par Mark Zuckerberg lors des élections de 2020.

Centre Square a rapporté :

Le président de l’Assemblée, Robin Vos, R-Rochester, a déclaré jeudi à Dan O’Donnell de News Talk 1130 WISN qu’il embauchait trois anciens policiers pour mener l’enquête législative. “Ce qui me préoccupe le plus, c’est de m’assurer que lorsque nous aurons une autre élection en 2022, nous n’aurons pas les mêmes problèmes”, a déclaré Vos. Des rapports indiquent que des groupes extérieurs à but non lucratif comme le Center for Tech and Civic Life, financé par Mark Zuckerberg, utilisent des subventions pour accéder aux opérations électorales à Milwaukee, Madison, Green Bay, Racine et Kenosha.

Le Wisconsin est l’un des nombreux États clés du champ de bataille où la conduite du CTCL et du Center for Innovation and Election Research (CEIR), un autre organisme à but non lucratif financé par Zuckerberg, lors des élections de 2020 a fait l’objet d’un examen minutieux, comme l’a rapporté Breitbart News :

Le financement privé de l’administration électorale était pratiquement inconnu dans le système politique américain jusqu’à l’élection présidentielle de 2020, lorsque le PDG et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan ont fait un don de 350 millions de dollars au Center for Technology and Civic Life (CTCL), qui a financé gouvernements des comtés et des municipalités à travers le pays pour l’administration des élections, et 69 millions de dollars au Centre pour l’innovation et la recherche électorales (CEIR), qui a fourni des fonds à 23 gouvernements d’État, principalement par l’intermédiaire du bureau du secrétaire d’État, également pour le financement de l’administration des élections.

Dans le Wisconsin, la CTCL a fourni plus de 6 millions de dollars de financement local pour l’administration des élections de 2020, la plupart allant à cinq villes, connues sous le nom de « Wisconsin 5 », – Milwaukee, Madison, Green Bay, Kenosha et Racine – comme l’a rapporté Wisconsin Spotlight en avril:

[W]Selon des centaines de pages de courriels et d’autres documents obtenus par Wisconsin Spotlight, l’argent de la subvention réellement acheté dans des États du champ de bataille comme le Wisconsin était l’infiltration des élections présidentielles de novembre par des groupes libéraux et des militants démocrates. Dans la ville de Green Bay, qui a reçu un total de 1,6 million de dollars de subventions du Center for Tech and Civic Life financé par Zuckerberg, un «mentor de subventions» qui a travaillé pour plusieurs candidats du Parti démocrate, a eu accès à des boîtes d’absents bulletins de vote avant l’élection. Michael Spitzer-Rubenstein, responsable de l’État du Wisconsin pour le vote national à domicile, est devenu à bien des égards le chef des élections municipales de facto. Les e-mails montrent que le maire démocrate très partisan de Green Bay, Eric Genrich, et son personnel usurpent l’autorité du greffier de la ville, Kris Teske, et laissent «l’équipe de subvention» financée par Zuckerberg, une violation flagrante des lois électorales du Wisconsin, selon des experts en droit électoral.

Ce mois-ci, Wisconsin Spotlight a rapporté:

Six habitants de Kenosha ont déposé une plainte auprès de la Commission électorale du Wisconsin, alléguant que la ville avait autorisé des groupes libéraux financés par Mark Zuckerberg à prendre le contrôle des élections de novembre. L’action est la dernière d’un nombre croissant de plaintes en droit électoral contre le «célèbre Wi-5» – Milwaukee, Madison, Green Bay, Kenosha et Racine. Mais contrairement à Green Bay, où le greffier de la ville a contesté l’infiltration de groupes extérieurs et l’ingérence des responsables de la ville, de nouveaux e-mails montrent que les responsables électoraux des quatre autres bastions du Parti démocrate étaient heureux de participer à la course bien financée. Les courriels, obtenus par Wisconsin Spotlight, montrent à quel point le réseau de « partenaires » de gauche du Center for Tech and Civic Life de Chicago était profondément ancré dans l’administration des élections dans les cinq villes. Et à quel point les militants sont partisans.

Le MacIver Institute a rendu compte ce mois-ci des questions d’autorité légale et de bienséance entourant l’utilisation des fonds de subvention CTCL dans l’administration de Milwaukee des élections de 2020 :

Les courriels récemment publiés brossent un tableau inquiétant de la façon dont la ville de Milwaukee a organisé l’élection présidentielle de 2020 et remettent en question la légalité de l’infiltration profonde des groupes d’intérêt de tendance libérale dans la procédure municipale. . . Il est rapidement devenu évident que cet argent était assorti de conditions. Selon l’accord que la ville de Milwaukee a signé avec CTCL, CTCL a établi les règles de base sur la façon dont chaque centime de l’argent devait être dépensé, et Milwaukee n’était pas autorisé à «réduire ou modifier les dépenses municipales prévues pour les élections de 2020». De plus, la ville n’était pas autorisée à « utiliser une partie de [the] subvention d’accorder une subvention à une autre organisation, à moins que CTCL n’accepte à l’avance le sous-bénéficiaire spécifique, par écrit. »

Les victoires certifiées étroites de Joe Biden en 2020 dans le Wisconsin, l’Arizona et la Géorgie ont été la clé de sa victoire au Collège électoral, comme l’a rapporté Breitbart News :

Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de 2020 lorsqu’une session conjointe du Congrès s’est réunie les 6 et 7 janvier 2021 et a compté 306 votes du Collège électoral pour Biden et 232 pour Trump.

