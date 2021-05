Le président de l’Association allemande de football démissionne après avoir qualifié le vice-président de nazi

Les choses ne cessent de s’améliorer pour le DFB dysfonctionnel. Dans le dernier scandale, le président Fritz Keller a démissionné à la suite d’une explosion de son conflit de longue date avec le vice-président de la DFB, Rainer Koch.

Le 23 avril de cette année, l’ancien président de Fribourg a comparé son vice-président, qui est juge de profession, au célèbre juge nazi Roland Freisler. Malgré des excuses plutôt tièdes, cela avait conduit Keller à démissionner hier. En outre, la commission d’éthique de la DFB a ouvert des poursuites contre Keller.

Cela laisse l’organisation au bord de l’effondrement fonctionnel. Le président avait auparavant fait l’objet d’un vote de défiance de la part des représentants régionaux, qui, comme Koch, sont plus concernés par le côté amateur du jeu. Il a survécu à ce vote, mais une nette division entre ceux qui sont plus concernés par le jeu amateur et ceux qui représentent les clubs professionnels a émergé et semble sur le point de déboucher sur une guerre ouverte.

Pour rendre les choses plus intéressantes, Keller fait l’objet d’une enquête criminelle pour «révélation de secrets d’affaires» lorsqu’un mystérieux contrat de conseil privé émanant de la FA est passé entre les mains d’une chaîne de télévision allemande.

Koch semble suivre la tendance récente à la DFB où le président sortant Reinhard Grindel a démissionné après avoir reçu une montre coûteuse d’un oligarque ukrainien (après avoir traité l’affaire Ozil avec tant de grâce et d’aplomb) et son prédécesseur, Wolfgang Niersbach a été expulsé lorsque il a reçu un paiement douteux lié à la candidature réussie de l’Allemagne pour accueillir la Coupe du monde 2006.

Alors que Koch remplacera temporairement Keller, il a déjà déclaré publiquement qu’il ne continuerait pas après la fin de son mandat actuel. L’actuel secrétaire général Friedrich Curtius a également annoncé qu’il quitterait son poste tôt.

Enfin, . rapporte qu’il y a des rumeurs selon lesquelles les clubs professionnels et les sous-fédérations régionales convoqueront une réunion spéciale du conseil d’administration pour évincer Curtius, Koch et le trésorier Stephan Osnabrugge, un autre membre du camp Koch / Curtius. Cela a laissé un employé de la DFB déplorer à l’Athletic qu’il craignait qu’il n’y ait littéralement pas assez de chaises remplies pour finaliser les changements structurels prévus.