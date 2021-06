Le président de Lawless EEOC publie des directives sur le genre des ordures .

Hier, la présidente de l’EEOC, Charlotte Burrows, a publié un document d’orientation prétendant appliquer la décision de la Cour suprême dans Bostock v. Clayton County. Cette décision a redéfini l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe du titre VII pour inclure l’orientation sexuelle et le statut de transgenre dans certains contextes.

Burrows a publié ce document d’orientation unilatéralement. Elle le devait, car les libéraux de gauche sont minoritaires parmi les commissaires de l’EEOC.

Keith Sonderling, l’un des commissaires non gauchistes, souligne que le document d’orientation a été publié en violation des propres règlements de l’EEOC. Il a été publié sans participation du public, sans délibération publique formelle entre les commissaires et sans vote de la Commission.

Les orientations vont au-delà de la détention à Bostock, supposant de créer de nouvelles lois et politiques par décret plutôt que par le biais du processus transparent mandaté par la loi. Comme l’explique Andrea Lucas, une autre commissaire non gauchiste :

Cependant, sous le couvert de Bostock, la Chaire prétend étendre aux employeurs privés plusieurs décisions administratives du secteur fédéral (pré-Bostock) relatives aux codes vestimentaires, utilisation de pronoms et accès aux salles de bain, aux vestiaires et aux douches -impliquant que la conformité avec Bostock nécessite l’assentiment à l’échelle nationale aux politiques et aux interprétations de ces décisions. Ce tour de passe-passe est inexplicable lorsqu’il est juxtaposé à la décision de la Cour dans Bostock, y compris ses déclarations expresses selon lesquelles sa décision ne concernait pas, et encore moins résolvait, certaines de ces questions critiques . . . .

(Je souligne)

Roger Severino ajoute :

Chef parmi [Burrows’] erreurs est l’idée que Bostock a statué sur le concept amorphe, se multipliant à l’infini de l’identité de genre. Ce n’est pas le cas.

Bostock présume que le sexe est binaire et biologique et que les interdictions de licenciement d’employés du titre VII s’appliquent au « statut transgenre », c’est-à-dire une personne qui s’identifie comme étant l’opposé de son sexe biologique masculin ou féminin. Bostock n’a fait aucune mention des nombreuses identités de genre actuellement en vogue, notamment genderfluid, agender, genderq *** r, bispirituel, troisième genre ou toute autre combinaison présumée d’homme et de femme, ou son absence.

La décision n’a certainement pas jugé que le fait de ne pas utiliser les pronoms préférés d’une personne (tels que hir, zie ou they) constitue du harcèlement, mais la direction agit comme si c’était le cas.

Peut-être le plus troublant, comme le souligne le commissaire Lucas, les directives visent à interdire aux employeurs d’avoir des codes vestimentaires et des politiques partagées de salle de bain, de casier et de douche basées sur le sexe biologique (ce que la directive appelle le sexe « assigné » à la naissance) par opposition à subjectif. identité de genre. Le guide prend la proposition étonnamment non scientifique que le sexe d’une personne est en fin de compte ce qu’une personne déclare qu’il est, indépendamment de l’ADN, des certificats de naissance ou de la présence ou de l’absence d’organes reproducteurs. Si les employeurs et les employés ne se conforment pas à ce nouvel édit, ils risquent désormais la colère de l’EEOC.