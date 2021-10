Le président de l’Ohio House met fin à l’audience prévue sur les mandats des vaccins

Le président de la Chambre de l’Ohio, Bob Cupp, a laissé peu de doute sur l’avenir des projets de loi qui donneraient à la plupart des travailleurs et des étudiants de l’Ohio la possibilité de refuser le vaccin COVID-19 en ordonnant à un président de comité d’annuler une réunion à venir.

Le projet de loi 435 de la Chambre n’a pas obtenu un vote complet mercredi à la Chambre pour la deuxième fois en deux semaines, Cupp, R-Lima, affirmant que la Chambre passait à des choses différentes. Il a réitéré ce message jeudi dans une lettre adressée au président du comité de la santé, Scott Lipps, R-Franklin, mettant fin à une septième audience sur le projet de loi 248, le Vaccine Choice and Anti-Discrimination Act, un projet de loi distinct traitant des mêmes sujets.

« Il vous est demandé d’annuler immédiatement le comité de santé actuellement prévu pour le 19 octobre 2021. Dès réception de cette lettre, veuillez informer les membres du comité de l’annulation », a écrit Cupp.

House Bill 435 autoriserait les exemptions de vaccination COVID-19 avec la preuve d’une réaction médicale négative, des raisons religieuses ou pour des raisons de conscience. Il couvre les employés des secteurs privé et public, ainsi que les étudiants des écoles, collèges et universités publics et privés.

Elle permettrait toujours à une entreprise privée d’exiger une preuve de vaccination ou un test négatif des clients et ne s’appliquerait pas aux personnes travaillant dans un hôpital pour enfants, dans une unité de soins intensifs ou de soins intensifs, celles couvertes par une convention collective ou les employés embauchés après la date d’entrée en vigueur.

Ce projet de loi avait été programmé deux fois pour des votes à la Chambre, mais a été renvoyé à un autre comité la semaine dernière et retiré de l’ordre du jour de la Chambre mercredi.

« Après d’innombrables heures d’auditions et de délibérations sur ce sujet, il n’y a toujours pas de consensus sur la manière ou l’opportunité d’aller de l’avant », a déclaré Cupp mercredi dans un communiqué. «Par conséquent, la Chambre suspendra pour le moment des audiences supplémentaires sur cette question. Nous poursuivons notre travail sur d’autres questions législatives importantes pour l’Ohio et ses habitants. »

HB 248 a attiré l’attention nationale lors d’une audience en juin lorsque Sherri Tenpenny, médecin de la région de Cleveland et Joanna Overholt, qui a dit qu’elle était infirmière praticienne, ont chacune déclaré que le vaccin COVID-19 conduisait au magnétisme et faisait coller des objets métalliques au corps d’un personne après avoir reçu le vaccin.

Le projet de loi ne permettrait à aucun employeur ou école d’exiger un vaccin et interdit les traitements discriminatoires à l’encontre de ceux qui refusent de se faire vacciner, comme exiger le port de masques.

Le projet de loi est contesté par des groupes d’entreprises de l’État, notamment la Chambre de commerce de l’Ohio et l’Association des fabricants de l’Ohio, ainsi que des groupes hospitaliers, des médecins et des infirmières. Cela empêcherait les employés d’être licenciés pour avoir refusé de se faire vacciner.