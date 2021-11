Cela a été quelques jours difficiles pour les Oklahoma Sooners.

Après avoir vu leurs espoirs de titre Big 12 se terminer par une défaite contre leur rival Oklahoma State, les Sooners ont été stupéfaits lorsque l’entraîneur-chef Lincoln Riley est parti pour prendre le poste d’entraîneur-chef à l’USC. Et laissez-moi vous dire que les fans de Sooners n’ont pas bien pris le départ de Riley… du tout.

C’est presque comme si l’Oklahoma pensait qu’il y avait une bonne chose avec Riley, puis apparemment à l’improviste, il a été aveuglé par une décision qui aura un impact durable à l’avenir. Qui ferait une chose pareille ? Oh, c’est vrai : l’Oklahoma le ferait.

Le président de l’Oklahoma, Joe Harroz, a discuté lundi de la sortie de Riley de l’USC et a admis – sans ironie – que l’Oklahoma aurait souhaité plus de préavis de Riley.

Je vais supposer que la Big 12 Conference – qui a appris le passage de l’Oklahoma et du Texas à la SEC grâce aux reportages des médias – aurait pu ressentir la même chose, Joe.

Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux fans de football universitaire ont trouvé ce commentaire hilarant en raison de son manque de conscience de soi.

C’est ainsi que Twitter a réagi



An all-timer of a quote. The Big 12 found out Oklahoma was leaving via the Houston Chronicle. https://t.co/hYncDl5Xnc

Sometimes, jokes are difficult to come by. You gotta put a lot of effort into thinking up the right thing to say to make the timeline laugh

This is not one of those jokes. This one wrote itself. It’s the hanging knuckler that Aaron Boone made his career out of https://t.co/nlCz1HMraU

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) November 29, 2021