Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin hué par les fans de Chelsea à Stamford Bridge alors que Thomas Tuchel, N’Golo Kante, Jorginho et Edouard Mendy reçoivent des prix

in

Les supporters de Chelsea ont hué le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avant la défense de leur titre en Ligue des champions alors que l’officiel remettait des récompenses à quatre joueurs des Blues.

Les vainqueurs de la Ligue des champions de la saison dernière ont commencé la défense de leur titre mardi soir, accueillant le Zenit St. Petersburg à Stamford Bridge lors de leur premier match de groupe de la compétition.

.

Chelsea, double vainqueur de la Ligue des champions, a commencé sa défense contre le Zenit

Un invité spécial était présent au Bridge, le président de l’UEFA Ceferin, qui a fait son entrée sur le terrain avant le coup d’envoi.

Il a remis à quatre membres de la première équipe de Chelsea leurs récompenses de l’UEFA, mais a été hué à son entrée sur le terrain.

Thomas Tuchel (entraîneur masculin de l’année) Jorginho (joueur masculin de l’année) Edouard Mendy (gardien masculin de l’année) et N’Golo Kante (milieu de terrain masculin de l’année) ont tous reçu des trophées de Ceferin.

Mais le moment a peut-être été éclipsé par l’accueil que Ceferin a reçu dans la nuit, le fonctionnaire devenant une figure très médiatisée cette année.

Le rôle de Ceferin en tant que président de l’UEFA a fait l’objet d’un examen minutieux car il a dû lutter contre l’échec du projet de Super League européenne et est maintenant au milieu d’une autre bataille.

Le Slovène a été opposé à la FIFA et à Arsène Wenger ces dernières semaines, la fédération proposant une Coupe du monde tous les deux ans.

Ceferin semble s’être imposé sur les deux questions, mais il n’a pas été à l’abri des critiques.

L’UEFA a assoupli les décisions de fair-play financier cette année en raison de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à encore plus de déséquilibre au sommet du jeu.

Ceferin a eu une année chargée à combattre la Super League européenne

Les salaires versés par le Paris Saint-Germain à Lionel Messi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Gini Wijnaldum n’auraient probablement pas été possibles dans le passé, et de nombreux clubs les plus riches d’Europe ont battu leurs records de transfert.

Manchester City a payé un record de 100 millions de livres sterling en Premier League pour Jack Grealish d’Aston Villa, tandis que Chelsea a établi un record de club de 97 millions de livres sterling pour Romelu Lukaku de l’Inter Milan.

Stamford Bridge était en bonne forme après ce moment gênant alors que Chelsea remportait une victoire 1-0 sur l’équipe russe, Romelu Lukaku en tête du vainqueur.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.