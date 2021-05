Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que c’était “ l’état de la boxe ” alors qu’il tentait de se concentrer sur le combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather

Le président de l’UFC, Dana White, a été abasourdi quand il a appris que Logan Paul affronterait Floyd Mayweather Jr dans un combat “ d’exposition ”.

La star américaine de YouTube a obtenu le salaire le plus lucratif de sa carrière contre sans doute le plus grand boxeur de tous les temps lors d’un événement de filature d’argent en juin 2021.

Ed Mulholland / Salle de match

Logan Paul n’a jamais remporté de match de boxe de sa vie et affronte maintenant Floyd Mayweather, qui en a remporté 50

La superstar 50-0 va maintenant se tester contre un combattant qui n’a jamais gagné un match de boxe de sa vie, Paul perdant deux fois face au britannique YouTuber KSI lors de leurs deux rencontres.

S’adressant aux Nelk Boys en décembre lorsque le combat a été initialement annoncé avant d’être reporté, White a été absolument sidéré par l’annonce et s’est demandé dans quel genre de boxe d’État se déroulait l’un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète. sur un novice complet.

«Quand les gens me demandent quel est l’état de la boxe en ce moment, c’est là que ça se passe», dit-il.

“Ce gamin n’a-t-il pas été battu par le gamin du jeu vidéo f ****** d’Angleterre et maintenant il va se battre contre Floyd Mayweather?”

Le joueur de 43 ans a éliminé le kickboxeur japonais Tenshin Nakusawa en 2018 dans l’une de ses expositions bien payées

KSI a remporté une victoire par décision serrée sur son rival sur les réseaux sociaux en 2019, les deux hommes en tête d’affiche lors de leurs débuts professionnels tandis que Billy Joe Saunders et Devin Haney se sont battus sous la carte.

Cependant, “ JJ ” n’avait que du respect pour l’homme avec lequel il partageait une bague à deux reprises et a envoyé un message de soutien à l’homme de 25 ans en décembre.

KSI et Logan Paul se sont affrontés en tant que boxeurs professionnels à Los Angeles en 2019

Mayweather, 44 ans, ne s’est pas battu depuis 2018 lorsqu’il a démantelé le kickboxeur japonais Tenshin Nakusawa en seulement 140 secondes. Auparavant, il avait arrêté l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor au dixième round de leur combat en 2017.

Jake Paul, le frère cadet de Logan, a l’ambition de devenir un boxeur professionnel lui-même après avoir enregistré trois KO de ses trois combats – le dernier arrêtant l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren.

White n’est pas non plus un fan du jeune, disant au joueur de 24 ans d’arrêter d’appeler les combattants actuels de l’UFC et de combattre de vrais boxeurs à la place.

“Pourquoi n’allez-vous pas vous battre contre un boxeur ******?” White a demandé Yahoo Sports. «Pourquoi ces gars continuent-ils à parler aux gars de l’UFC?

«Je vais devoir les gifler avec une autre f ****** lettre légale, ces f ***** idiots. Allez parler à des putains de boxeurs. Que faites-vous?”