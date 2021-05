Le président de l’UFC, Dana White, dit que Jon Jones ne fera pas face à Francis Ngannou ou Stipe Miocic alors que Derrick Lewis obtient le prochain titre en août

Selon le président de l’UFC, Dana White, nous n’obtiendrons pas le superfight Jon Jones et Francis Ngannou de si tôt.

Jon Jones a quitté son titre des poids lourds légers l’année dernière afin qu’il puisse enfin passer aux poids lourds et l’homme que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps a régulièrement mis à jour tout le monde avec son entraînement avant son augmentation de poids.

Jon Jones et Francis Ngannou est LE combat à mener

Mais c’est Derrick Lewis qui obtiendra le prochain coup et ce combat est presque finalisé.

“Derrick Lewis est le suivant”, a déclaré White aux médias après l’UFC 262. “C’est le gars qui mérite le coup au championnat des poids lourds et oui, nous allons terminer ce combat. Nous n’en parlons pas encore car ce ne sera probablement pas avant la mi ou la fin août. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’ancien champion Stipe Miocic combattrait le vainqueur ou non, White a une fois de plus coupé Jones de la photo.

GETTY

Seuls Derrick Lewis et Stipe Miocic ont battu Francis Nagannou à l’UFC

«Jon a dit très clairement qu’il n’allait pas se battre contre Stipe. Donc voilà [Stipe Miocic would fight the winner of Ngannou vs Lewis]. »

Il convient de noter que Lewis est l’un des deux seuls hommes à avoir battu Ngannou auparavant, il y a donc une certaine logique à faire ce combat. De plus, il vient de vaincre le très bien classé Curtis Blaydes.

Pour le superfight, le problème réside dans l’argent. Jones est sans aucun doute une grande star de l’UFC, mais l’argument de White sera qu’il y a des niveaux à cela.

L’événement PPV le plus acheté de Jones a été sa deuxième rencontre avec Daniel Cormier, qui a généré 860 000 achats.

Instagram @jonnybones

Dana White affirme que Jon Jones s’est fixé le prix d’un combat avec Francis Ngannou

Pour le contexte, Conor McGregor a eu sept combats sur un million d’achats avec l’un d’eux plus de deux millions d’achats.

Jones pense que défier le formidable et franchement effrayant Ngannou pour le titre des poids lourds est un combat à succès qui ferait de grandes affaires. Il veut être indemnisé en tant que tel et il n’y a pas de problème avec cela – c’est un combat légitimement énorme.

Les 13 meilleurs combats de Jones dans sa carrière à l’UFC ont rapporté plus de sept millions d’achats et, bien qu’il ne soit pas du tout dans la ligue de McGregor, il est l’un des plus gros tirages du sport tout compte fait. McGregor vit juste sur une autre stratosphère dans ce département.

Dana White est connue pour être têtue lorsqu’il s’agit de discussions sur l’argent

Jones et Ngannou attireraient probablement plus d’un million d’achats et réussiraient peut-être à atteindre deux millions, mais avec Jones voulant un sac à main garanti d’environ 10 millions de dollars pour même entrer dans l’octogone, White semble peu susceptible de bouger.

Encore une fois, pour le contexte, le plus blanc a payé quelqu’un à l’avance pour un combat est Conor McGregor et c’était 3 millions de dollars pour l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov. C’était un investissement intelligent car cette carte est le PPV le plus acheté de l’histoire de l’UFC et de loin.

Il semble que Dana White ne clignotera pas en premier dans ces négociations.