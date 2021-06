Le président de l’UFC, Dana White, est un roi du blackjack qui a gagné jusqu’à 7 millions de dollars en une nuit et est si bon qu’il a été banni des casinos de Las Vegas.

Le président de l’UFC, Dana White, n’est pas vraiment à court d’argent.

En 2016, lui et ses partenaires commerciaux ont gagné à la loterie lorsqu’ils ont vendu une participation majoritaire dans la promotion des arts martiaux mixtes à WME pour la somme astronomique de 4 milliards de dollars.

. – Contributeur

White jouit d’une vie de luxe qui lui permet de côtoyer Floyd Mayweather grâce à son travail acharné dans les coulisses en tant que patron de l’UFC et à ses compétences exceptionnelles en tant que joueur de blackjack.

Il est entendu que cela lui a rapporté environ 360 millions de dollars et qu’il obtiendra 9% des bénéfices futurs. En plus de cela, il gagne un salaire non divulgué de l’UFC pour rester leur président, vous auriez raison de supposer qu’il est très sain.

Mais un fait peu connu à propos de White est ses remarquables compétences au blackjack et donc quand il a affirmé qu’il parierait 1 million de dollars que Jake Paul perd face à Ben Askren, cela ne semblait pas si étrange étant donné qu’il s’agissait d’un homme qui pariait gros et gagnait gros. pendant des années. Il s’est également abstenu de mettre de l’argent sur le match de boxe croisé, il faut le souligner.

Mais lors d’un épisode de la série Embedded de l’UFC en 2014, White a donné aux fans un aperçu de son statut de high roller, qui l’a ensuite vu banni des casinos de Las Vegas en raison d’un penchant pour gagner des millions de dollars en une nuit.

“C’est fou, mais j’ai été sur cette séquence de victoires”, a révélé White à la caméra alors qu’il entrait dans les Palms en mai de la même année.

“J’ai commencé à jouer aux cartes, j’ai pris une année sabbatique, puis j’ai recommencé à jouer aux cartes le 21 décembre [2013]. Je n’ai pas perdu une nuit de cartes depuis le 21 décembre et je viens de les frapper à nouveau.

“C’est comme mon travail à temps partiel”, a-t-il plaisanté. “Je travaille à l’UFC toute la journée et je joue aux cartes la nuit.”

UFC YouTube

White aime jouer et a gagné des millions à plusieurs reprises

UFC YouTube

Les gains des blancs sont si importants que donner un pourboire de 500 $ aux employés n’est pas un problème

Dans la vidéo, on voit White rapporter beaucoup d’argent à la maison. À tel point qu’il est en mesure de donner un pourboire de 500 $ au commis.

Quelques années plus tard, lors d’une visite de son bureau à Sin City, il a révélé l’histoire de quelques-uns de ses biens précieux, notamment un trophée qu’il a remporté en jouant au blackjack et une ceinture que les Palms lui ont offerte pour avoir gagné plus d’un million de dollars en une nuit.

“J’ai dit à ma femme et à tout le monde que quand je mourrai, je veux que cette chose soit enterrée avec moi dans mes mains”, a-t-il expliqué à Bar Stool Sports alors qu’il berçait le trophée, révélant qu’il avait battu environ 50 professionnels pour le prix.

« J’ai participé au tout premier tournoi en juillet 2010, ils m’ont invité à jouer au Rio », expliquant que 250 000 $ étaient à gagner pour le vainqueur.

« Alors nous arrivons à la dernière table, nous sommes cinq. Alors ce gars s’approche de moi et me dit ‘Oh, je suis un grand fan’, vous savez, des bavardages, c’est de la merde.

« Ensuite, il me dit ‘Vous savez comment cela fonctionne, n’est-ce pas ?’ Non, comment ça marche ? «Nous l’avons divisé. Tous ceux qui arrivent à la dernière table, nous partageons les 250.’

UFC YouTube

White a plaisanté en disant qu’il voulait être enterré avec son trophée de blackjack quand il mourrait étant donné le combat qu’il avait dû pour le gagner

“Je me dis ouais, putain cette merde. Je suis venu ici pour gagner cette chose [laughs]. Quand je vous dis que ces gens m’ont détesté, ils m’ont foutu en l’air.

“Donc à la dernière table, ils ont tous joué pour me battre et j’ai gagné le truc, j’ai tout gagné !”

Assis à côté de son gong de blackjack se trouve une ceinture de championnat de style UFC dont il se souvient qu’il s’agissait d’un cadeau pour l’éloigner des tables.

« Lorsque les Palms appartenaient aux Maloofs, je les avais battus pour 1,6 million de dollars. Puis dès que les Palms se sont vendus, les gens qui sont venus m’ont demandé d’arrêter d’y jouer.

«Écoutez, Vegas, c’est perdre, pas gagner, mec. Ils n’aiment pas les gens qui gagnent !

“Puis il s’est revendu, le nouveau propriétaire a dit que nous voulions que vous reveniez et je les ai encore battus pour 1,6 million de dollars.

« Au lieu de simplement me demander de partir comme ils l’ont fait, ils m’ont donné ce UFC president Dana White is a blackjack king who has won as much as $7million in one night and is so good he has been banned by Las Vegas casinos.

UFC YouTube

Les Palms lui ont donné cette ceinture pour reconnaître son statut de GOAT dans la communauté du blackjack – mais l’ont également banni

« Champion incontesté de Blackjack. 24-0. C’est une façon cool de dire de sortir de notre casino et de ne pas revenir.

Joe Rogan, un commentateur de longue date de l’UFC, pense que White a perdu jusqu’à 1 million de dollars en une nuit et gagné jusqu’à 7 millions de dollars, ce qui pourrait être considéré comme un pourboire pour lui.

White, 51 ans, a une valeur nette estimée à environ 500 millions de dollars, ce qui ne fera qu’augmenter avec d’énormes combats à l’horizon de l’UFC ainsi que le retour des fans pour les émissions.

Et n’oublions pas qu’il a une autre énorme vache à lait sous la forme de Conor McGregor, qui se bat pour la deuxième fois cette année lorsqu’il termine la trilogie avec Dustin Poirier.