Le président de l’UFC, Dana White, lance un défi aux tests de dépistage de drogue à Jake Paul et dit qu’il n’y a aucune chance qu’il combatte Jorge Masvidal ou Nate Diaz

Dana White a répondu aux multiples tentatives de Jake Paul d’affronter des combattants de l’UFC avec un défi qui lui est propre.

La paire est engagée dans une guerre des mots depuis un certain temps et ne s’est intensifiée que lorsque Paul a éliminé deux anciennes stars de l’UFC.

Paul et White ne sont pas d’accord sur les choses

Le YouTuber devenu boxeur a brutalement mis KO Ben Askren et Tyron Woodley et veut affronter certains des plus grands noms de la promotion.

Le joueur de 24 ans prétend être payé plus que tous les combattants de l’UFC réunis et a contesté le montant d’argent que White verse à ses athlètes vedettes.

Les insultes sont également souvent personnelles et Paul s’est même déguisé en président de l’UFC pour Halloween, tout en suggérant qu’il était un consommateur de cocaïne alors qu’il tenait un sac de poudre blanche.

@jakepaul

Jake Paul s’est déguisé en président de l’UFC pour Halloween

.

Paul a terrassé Woodley avec une énorme main droite pour passer à 5-0 en tant que boxeur

White a maintenant répondu au YouTuber et a fait ses propres insinuations de prise de drogue.

« Alors ce gars n’arrête pas de dire que je suis un cokehead », a déclaré White sur The Fight with Teddy Atlas. « Il peut me tester au hasard pour la cocaïne pendant les 10 prochaines années si je peux le tester au hasard pour les stéroïdes pendant les deux prochaines. »

Jorge Masvidal et Nate Diaz sont deux noms qui sont continuellement mentionnés par Paul, mais tous deux sont sous contrat avec l’UFC et ne se produiront pas.

« Non [that’s not happening] », a déclaré White. «Vous remarquez qu’il veut combattre tous ceux qui ne sont pas dans sa catégorie de poids, les gars qui sont plus âgés et tous ces autres taureaux ***. Va chercher un boxeur. Va cogner la jambe de quelqu’un d’autre, espèce d’idiot.

