Le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak, promet de signer un “bon joueur” pour remplacer Sergio Aguero au milieu des liens Harry Kane et Erling Haaland et d’envoyer un “message fort” dans la fenêtre de transfert

Le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak, s’est engagé à trouver le “bon joueur” pour remplacer Sergio Aguero cet été.

L’attaquant légendaire, qui a marqué 260 buts en 390 matchs pour City, rejoindra Barcelone en transfert gratuit à l’expiration de son contrat à la fin du mois.

.

Aguero a signé un contrat de deux ans avec Barcelone

Harry Kane de Tottenham et Erling Haaland du Borussia Dortmund ont été évoqués pour remplacer Aguero.

Et le chef de la ville, Al Mubarak, insiste sur le fait que le club enverra un “message fort” dans la fenêtre de transfert après avoir remporté la Premier League et la Coupe Carabao lors de la saison 2020/21.

Il a déclaré sur le site Web du club: “Vous devez constamment apporter du talent dans l’équipe, vous rafraîchir et surtout lorsque vous êtes à un haut niveau au sommet.

“Après avoir remporté la ligue, ce n’est pas à l’équipe de s’asseoir et de se contenter, c’est la plus grosse erreur. C’est le moment d’envoyer un message fort qu’il n’y a pas de contentement, vous n’êtes pas satisfait de simplement gagner la ligue.

“Nous perdons une légende très importante en Sergio Aguero, des chaussures très difficiles à remplir mais je suis convaincu que nous trouverons le bon joueur pour remplir ces chaussures.

«Il y a d’autres domaines dans l’équipe qui ont besoin d’investissement, pas trop, ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de qualité.

.

Al Moubarak veut que Man City envoie un “message fort” dans la fenêtre de transfert d’été

“L’équipe est une équipe phénoménale, vous ne gagnez pas la Premier League et n’atteignez pas la finale de la Ligue des champions si vous n’avez pas une bonne équipe. Nous apporterons de la qualité à l’équipe dans quelques postes clés. »

Al Mubarak maintient sa pleine confiance dans le manager Pep Guardiola, malgré son échec à remporter un trophée de la Ligue des champions au cours de ses cinq années à City.

Il a déclaré : « Ce partenariat a été un excellent partenariat.

« Il est dans le bon environnement, il a la bonne infrastructure autour de lui.

«Nous avons la plus grande confiance et la plus grande relation et nous avons tellement accompli. Le voyage continue et il continuera tant que Pep est heureux et que nous sommes heureux.