Le président de Marico, Harsh Mariwala, est nommé Entrepreneur de l’année 2020 d’EY

Le prix des produits de consommation et de la vente au détail a été décerné par Darshan Patel, CMD, Vini Cosmetics, tandis qu’Ameera Shah, MD, Metropolis Healthcare, a été la gagnante dans le segment des sciences de la vie et de la santé.

L’EY Entrepreneur of the Year 2020 est Harsh C Mariwala, président de Marico, tandis que le lauréat du prix Lifetime Achievement est le Dr Prathap Chandra Reddy, Apollo Hospitals Enterprise. Les prix annoncés jeudi ont salué les réalisations dans plusieurs catégories.

Byju Raveendran, fondateur et PDG de Think & Learn, a été élu vainqueur dans la catégorie Transformation d’entreprise, tandis que Lenskart Solutions a été choisie Start-up of the Year et les efforts du fondateur et PDG Peyush Bansal ont été applaudis.

Dans la catégorie fabrication, le gagnant a été Deepak Mehta, président et directeur général de Deepak Nitrite. La section des services a trouvé un gagnant en Dinesh Agarwal, PDG et directeur général, IndiaMART, tandis que le gagnant dans l’espace des services financiers était Sushil Agarwal, directeur général et PDG d’Aavas Financiers.

Suresh Narayanan, CMD, Nestlé Inde, a remporté le prix EY Entrepreneurial CEO.

