Le président de Mayweather Promotion taquine Canelo

Le président de la société Promotion Mayweather, Léonard ellerbe, Il a rappelé cette occasion à laquelle ils ont affronté le Mexicain et maintenant le meilleur Balance x Balance en 2013, Saul “Canelo” lvarez, a d’ailleurs également souligné que ledit combat était le plus facile à gagner pour Floyd Mayweather.

Plus de neuf ans se sont écoulés depuis cette réunion, c’était un 14 septembre 2013 quand un jeune homme, Canelo, est monté sur le ring de MGM Grand à Las Vegas, lancer un défi Floyd Mayweather.

Combat qui a battu de nombreux records et que les fans ne pouvaient manquer pour rien, le résultat était en faveur de Mayweather, et que c’est une épine qui reste clouée à Canelo.

A propos, Léonard Ellerbe, Il s’est souvenu de ce moment et a expliqué que c’était une victoire très facile pour Floyd.

C’était probablement le combat le plus facile pour Floyd et je pense qu’un juge l’a vu dans l’autre sens. Floyd Il avait 36 ​​ans et Canelo 23 à l’époque avec une fiche de 42-0 et l’a devancé de 20 livres le soir du combat. Les opposants diront qu’il était inexpérimenté, ils font tout ce qu’il faut pour rabaisser Floyd », a-t-il écrit.

Mais tout n’était pas dérision, car aussi, Léonard Ellerbe, a révélé qu’il avait rencontré Canelo même chez MGM et lui a dit qu’un jour il atteindrait le sommet de la boxe.

« J’ai toujours donné ses arguments à Canelo. Peu de gens savent que lorsque le spectacle et tout s’étaient passés, il était encore à l’hôtel sentant qu’il avait déçu son pays. Je l’ai serré dans mes bras et lui ai dit de relever sa foutue tête et qu’un jour il serait un grand combattant et qu’il rendrait son peuple fier. »

RETRAITE POSSIBLE DE CANELO

Pendant quelques mois, à travers l’esprit de Canelo passe déjà le retraite de boxeCe n’est pas à cause d’une question d’âge, encore moins de qualité des rivaux, mais du fait qu’il n’a plus rien à prouver au monde au-dessus du ring.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ : POUR FERMER LA BOUCHE, je n’aboie pas beaucoup, mais je mords, le message de Canelo à Caleb Plant