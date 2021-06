Le président de Microsoft affirme que le soutien aux règles de divulgation climatique de la SEC va au-delà de ses propres affaires

Des zones comme la Methow Valley dans l’est de Washington sont plus exposées aux incendies de forêt à mesure que la planète se réchauffe. (Photo de Brent Roraback)

Il n’est pas étonnant que Microsoft soit favorable à ce que la Securities and Exchange Commission (SEC) crée des réglementations solides pour que les sociétés cotées en bourse rendent compte de leurs impacts et risques climatiques. L’entreprise basée à Redmond, dans l’État de Washington, est déjà un leader dans le domaine, suivant et partageant volontairement son empreinte carbone alors qu’elle s’efforce d’être négative en carbone d’ici 2030. le processus de comptabilisation et de déclaration des émissions.

Le soutien de Microsoft aux règles de divulgation climatique de la SEC est-il donc purement intéressé ? Le président Brad Smith se moque de cette idée.

“Je considère cela comme quelque chose qui est égoïste pour chaque être humain sur la planète”, a-t-il déclaré dans une interview avec ., “parce que je pense que chaque être humain a un intérêt personnel à s’assurer que cette planète va continuer être un endroit facilement habitable pour les humains.

Cette habitabilité est de plus en plus menacée. Malgré le ralentissement des émissions causé par la pandémie de COVID, le monde a récemment atteint un nouveau record de dioxyde de carbone atmosphérique, atteignant des niveaux jamais vus sur Terre depuis des millions d’années. Cet été, les États occidentaux établissent leurs propres records de températures élevées et de sécheresse.

En mars, la SEC a lancé un appel à commentaires sur les réglementations en matière de divulgation climatique, notant qu’au cours de la dernière décennie, “la demande des investisseurs et la divulgation par les entreprises d’informations sur les risques, les impacts et les opportunités liés au changement climatique ont considérablement augmenté”. Microsoft, Apple et d’autres sociétés technologiques ont partagé leur contribution ce mois-ci.

L’un des grands défis dans ce domaine est de s’assurer que les entreprises calculent les informations climatiques de manière précise, cohérente et comparable aux autres. À l’heure actuelle, il existe une variété de normes et de cadres pour le suivi des impacts climatiques. De nouvelles règles de la SEC pourraient normaliser cela.

Des données climatiques fiables permettent aux investisseurs d’identifier les entreprises qui courent le moins de risques de subir des dommages liés au climat d’un point de vue financier, ainsi que les entreprises qui s’alignent sur leurs valeurs environnementales. Plus généralement, Smith imagine un scénario dans lequel des informations sur les impacts carbone pourraient être incluses sur l’étiquetage des produits pour aider les acheteurs à faire des choix axés sur le climat, tout comme les consommateurs soucieux de leur santé se fient aux étiquettes nutritionnelles.

“Nous soutenons des rapports réguliers et cohérents sur les questions liées au climat pour compléter les actions importantes que nous prenons chacun pour lutter contre le changement climatique”, lit-on dans une lettre soumise collectivement par Amazon, Alphabet (société mère de Google), Autodesk, eBay, Facebook, Intel et Salesforce.

“Nous pensons qu’il est essentiel de mesurer et de rendre compte régulièrement de nos progrès vers nos engagements climatiques et de partager les mises à jour avec les investisseurs et autres parties prenantes”, poursuit la lettre. « Nous pensons que pour que de telles informations soient significatives et comparables, elles doivent tirer parti, dans la mesure du possible, de cadres et de normes largement reconnus. »

De gauche à droite : le président de Microsoft Brad Smith, la directrice financière Amy Hood et la PDG Satya Nadella annoncent le plan de Microsoft d’avoir un bilan carbone négatif d’ici 2030. (Brian Smale / Microsoft Photo)

Dans le passé, Amazon a été critiqué par certains employés et d’autres pour ne pas avoir divulgué ses informations climatiques. En 2019, l’entreprise basée à Seattle a commencé à changer radicalement de cap, annonçant ses objectifs de neutralité climatique et exhortant les autres à faire de même.

Smith a déclaré que le secteur de la technologie était généralement d’accord dans ses opinions sur les réglementations de la SEC et dans la prise de mesures sur les problèmes climatiques – et que les entreprises technologiques n’étaient pas seules.

Pendant l’administration Trump, alors que le gouvernement américain se retirait de l’Accord de Paris et prenait d’autres mesures pour ralentir les progrès climatiques, les entreprises américaines ont continué à s’appuyer sur leurs engagements à réduire les émissions de carbone, a déclaré Smith. “Cela a envoyé le message qu’en tant que pays, il y avait un grand nombre d’institutions importantes qui restaient attachées à la cause”, a-t-il déclaré.

Maintenant que le président Biden fait pression pour une action forte sur le climat, le rôle des entreprises a changé, a déclaré Smith.

« Quelque chose comme la comptabilité, la mesure, l’enregistrement et la communication du carbone est quelque chose qui, à un niveau, peut être mandaté par les gouvernements », a-t-il déclaré, « mais les gouvernements ne sont pas nécessairement les mieux placés pour déterminer comment y parvenir. Et plus [the business community] peut le faire, plus le reste peut se réunir facilement.