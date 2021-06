Le président de Microsoft déclare que les citations à comparaître secrètes, les ordonnances de bâillon devraient être l’exception et non la règle

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’exprimant lors du sommet . 2019. (Photo . / Dan DeLong)

Le président de Microsoft, Brad Smith, a vivement critiqué l’ancienne administration Trump et ce qu’il a qualifié d’années d’excès de la part du gouvernement fédéral lorsqu’il cherche des informations personnelles sur des citoyens privés auprès d’entreprises technologiques, puis interdit à ces entreprises de les divulguer aux cibles.

“… avec l’expansion du cloud computing dans tous les secteurs, les gouvernements fédéral et étatiques savent que (les enquêteurs du gouvernement) peuvent rapidement obtenir des données par voie électronique à partir de sources autres que la cible”, a écrit Smith dans un article d’opinion lundi dans le Washington Post. « C’est donc ce qu’ils font. En secret.”

Le problème est le scandale croissant des efforts de l’administration Trump pour enquêter sur les membres du Congrès et les journalistes en obtenant secrètement leurs relevés téléphoniques. Selon des articles rapportés pour la première fois dans le New York Times, le ministère américain de la Justice en 2018 a secrètement demandé à Apple des relevés téléphoniques ciblant deux démocrates.

Microsoft a également reçu une demande secrète pour les e-mails personnels d’un membre du personnel de l’un des membres du Congrès. Le gouvernement a également obtenu une ordonnance du tribunal obligeant les deux sociétés à s’abstenir de parler des demandes de données ou des saisies.

Ces techniques n’étaient pas toujours standard, a déclaré Smith, et leur utilisation sape les libertés fondamentales. “Il n’y a pas si longtemps, si le gouvernement voulait signifier un mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête criminelle, il devait le faire en personne, avec préavis”, a écrit Smith.

« Un agent ou un officier devait apporter un mandat signé dans une maison ou un bâtiment et le remettre à la cible de la sonde à la porte d’entrée ; ce n’est qu’alors que le gouvernement pourrait fouiller les locaux à la recherche de documents, de dossiers et de fichiers informatiques. »

Mais plus maintenant. Le gouvernement peut simplement espionner quelqu’un en obtenant une ordonnance du tribunal visant une entreprise de technologie – en particulier celles impliquées dans le cloud computing – puis en exigeant le silence de cette entreprise.

Lundi, le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice réviserait ses règles internes concernant quand et pourquoi les enquêteurs fédéraux chercheraient des informations auprès des membres du Congrès et de leur personnel. Le DOJ a également promis d’examiner les informations selon lesquelles l’agence aurait saisi des données téléphoniques saisies auprès de journalistes du New York Times, du Washington Post et de CNN.

Smith a déclaré qu’il n’était pas contre le secret lorsqu’il est nécessaire pour des enquêtes majeures, mais qu’il devrait toujours être une barre haute avant qu’il ne soit invoqué. « Bien qu’il y ait des moments où le secret est nécessaire, les procureurs exploitent trop souvent la technologie pour abuser de nos libertés fondamentales. »