Le président de Microsoft prévient que 2024 ressemblera à « 1984 » si nous n’arrêtons pas l’état de la police de l’IA ⋆ 10z viral

Comme TFTP l’a signalé en août de l’année dernière, les policiers du Michigan étaient équipés de « casques intelligents » qui leur permettaient de scanner à distance les passagers à la recherche de symptômes de COVID-19. Bien que cela ait été largement accepté par beaucoup en raison de la campagne de peur massive lancée contre la société par les médias grand public, grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, la détection de la fièvre n’était qu’une petite partie de ce que les casques peuvent faire et le reste de sa fonction est exclusivement réservé à l’Etat policier.

Le casque intelligent ne se limite pas aux analyses corporelles de la température que tout thermomètre à guidage laser peut effectuer, pas du tout. Un logiciel de reconnaissance faciale basé sur l’IA est installé et peut fournir au policier des informations relatives aux mandats en cours, si une personne est identifiée sur une liste de surveillance terroriste ou une liste d’interdiction de vol, et peut lire les plaques d’immatriculation pour les mandats en cours, le véhicule volé informations, antécédents criminels, etc. Même si vous êtes complètement innocent, vous êtes soumis à ces analyses.

Les casques ont été déployés sous prétexte de protéger la société contre le COVID-19, mais même après que les contrôles de température se sont avérés futiles dans la lutte contre le coronavirus, la technologie reste.

Plus tôt cette année, TFTP a rapporté comment Joe Biden a repris là où Donald Trump s’était arrêté en ce qui concerne le mur frontalier. Bien qu’il ne prévoie pas de construire un mur physique, le plan de Biden est beaucoup plus sinistre et déploiera la technologie de l’IA pour créer un « mur intelligent » semblable à quelque chose d’un film de science-fiction dystopique.

Le mur intelligent ne sera pas aussi évident et physiquement offensant qu’un mur réel, mais les drones aériens, les caméras infrarouges, les capteurs de mouvement, les radars, la reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle sont bien plus inquiétants que le vol et les briques. Selon la Nation :

Ces outils ont le vernis de l’impartialité scientifique et produisent rarement des images litigieuses, ce qui les rend tous deux acceptables pour un public largement apathique. et insidieusement dangereux. Contrairement à un mur frontalier, une « frontière » virtuelle avancée n’existe pas seulement le long de la démarcation qui divise les pays. Il s’étend sur des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres le long de la « zone sans constitution » d’autorité renforcée de la patrouille frontalière. C’est dans une propriété privée et le long des routes nationales. C’est dans les aéroports, où le gouvernement est prêt à déployer un système de reconnaissance faciale sans limite d’âge qui inclut les voyageurs sur les vols intérieurs qui ne franchissent jamais de frontière. Un agent des douanes et de la protection des frontières de première ligne, qui a demandé à ne pas être identifié car il n’était pas autorisé à parler en public, a déclaré à The Nation qu’il était préoccupé par la croissance de cette technologie, en particulier avec l’agence “étendant ses capacités et formant son personnel armé agir comme une police fédérale. Ces capacités ont été présentées cet été lorsque des agents du CBP ont rejoint d’autres forces fédérales souvent non identifiées dans les villes avec les manifestations de Black Lives Matter. Les déploiements comprenaient l’utilisation de technologies de surveillance terrestre et aérienne, y compris des drones, comme l’a rapporté pour la première fois The Nation. Ce genre de dérive de mission illustre la folie de la complaisance face à l’utilisation de technologies de surveillance avancées au motif que c’est pour «l’application des frontières». Il est toujours plus facile d’ajouter à la liste des usages acceptables des données que de les limiter, en grande partie à cause de notre paranoïa sécuritaire où tout risque est inacceptable.

L’un des aspects les plus minutieux de ce mur intelligent est qu’il étendra les tactiques de police et de surveillance de l’État utilisées dans les aéroports – dans tout le pays. Imaginez que vous vous enregistrez dans un vol dans un aéroport, impatient de partir en vacances, mais lorsque vous essayez d’obtenir votre billet, on vous dit que vous ne pouvez pas prendre l’avion. Soudain, vous êtes entouré par la sécurité et emmené pour un interrogatoire. Vous n’avez commis aucun crime et vous n’avez aucun recours pour demander pourquoi vous ne pouvez pas voler. Cela se produit tous les jours dans ce pays alors que la sécurité intérieure applique la liste d’interdiction de vol inconstitutionnelle.

Alors que la technologie de l’IA existe depuis un certain temps, associée aux tactiques d’empiètement de l’État policier mises en œuvre autour de la planète au nom de la sécurité du COVID-19, l’idée de la tyrannie de l’IA commence à inquiéter beaucoup de gens.

Un nouveau documentaire de la série Panorama de la BBC intitulé Are You Scared Yet, Human ?, se penche sur les scénarios effrayants qui se jouent déjà aujourd’hui.

Comme le rapporte l’IFLS,

Le documentaire décrit ensuite comment les gouvernements commencent à utiliser l’IA comme moyen de contrôler leur population. Une grande partie de l’accent est mis sur la technologie de surveillance en Chine – le pays espère devenir le leader mondial de l’IA d’ici 2030 – mais de nombreux autres gouvernements dans le monde utilisent déjà l’IA pour la surveillance. Aux États-Unis, par exemple, la technologie de reconnaissance faciale de l’IA a été militarisée par les forces de l’ordre pour contrôler les manifestations de Black Lives Matter en 2020. De nombreuses voix de premier plan soutiennent que cela crée un dangereux précédent. Pour alimenter un monde piloté par l’IA, des données sont nécessaires – vos données, pour être précis, sur tout, de vos goûts et aversions à votre localisation actuelle. La ressource la plus précieuse au monde n’est plus le pétrole, mais les données. Non seulement cette soif de données pourrait entraîner davantage d’atteintes à la vie privée, mais il est également incertain de savoir comment ces données peuvent être utilisées pour prédire, influencer et contrôler notre comportement. L’IA est également susceptible de reprendre nos propres préjugés et hypothèses sociaux qui sont implicitement exprimés dans les données, ce qui entraîne des problèmes de biais.

A la fin du documentaire, Brad Smith, le président de Microsoft Corporation, qui n’est pas étranger à l’IA, lance un avertissement plutôt inquiétant. “Je me souviens constamment des leçons de George Orwell dans son livre 1984”, a-t-il déclaré. “L’histoire fondamentale… concernait un gouvernement qui pouvait voir tout ce que tout le monde faisait et entendre tout ce que tout le monde disait tout le temps.”

«Eh bien, cela ne s’est pas produit en 1984, mais si nous ne faisons pas attention, cela pourrait arriver en 2024. Il y a des régions du monde où la réalité rattrape malheureusement de plus en plus cette vision de la science-fiction, ” il ajouta.

“Si nous n’adoptons pas les lois qui protègent le public, nous allons voir la technologie s’accélérer et il sera très difficile de rattraper son retard.”

