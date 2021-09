Le président de Naples travaille sur le plan d’une nouvelle division européenne de 8,5 milliards de livres sterling

in

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a élaboré des plans pour un bouleversement majeur du football européen – malgré les propositions de la Super League qui se sont effondrées de manière spectaculaire plus tôt cette année.

Six clubs de Premier League – Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Man City et Tottenham – se sont retirés dans les 72 heures suivant la fondation de la Super League aux côtés de six autres clubs en avril.

De Laurentiis envisage de révolutionner le jeu

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus n’ont toutefois pas renoncé à la compétition échappée.

Néanmoins, le chef de Naples, De Laurentiis, est catégorique sur le fait que le football doit changer.

Et l’Italien de 72 ans, grand producteur de cinéma, a maintenant proposé sa propre idée pour le jeu européen qui sera construit sur des bases justes qui donnent des chances égales à tous les clubs.

Il insiste sur le fait que les compétitions de l’UEFA, la Ligue des champions et la Ligue Europa ont échoué, et a élaboré des propositions pour un nouveau montant de 8,5 milliards de livres sterling. [€10bn] concurrence qui doit être acceptée pour fonctionner.

“Le système ne fonctionne plus”, a déclaré De Laurentiis, cité par Football Italie.

Un grand nombre de fans ont protesté contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

« Les Champions et la Ligue Europa ne génèrent pas suffisamment de revenus pour les clubs pour justifier d’y participer.

« Pour être compétitif, vous avez besoin de plus de joueurs de haut niveau. Cela signifie que vous devez dépenser plus d’argent – ​​et l’argent des prix des compétitions européennes n’en tient pas compte.

“C’est pourquoi les clubs doivent se parler pour proposer un tournoi plus moderne et plus lucratif pour tout le monde.”

Il a ajouté : « Nous devons réduire le nombre de matchs en réduisant la taille des premières divisions à travers l’Europe. De plus, nous créons une ligue européenne avec un système d’entrée démocratique, basé sur ce que les équipes réalisent dans leurs compétitions nationales.

“J’ai examiné un projet prêt à apporter 10 milliards d’euros au jeu européen, mais nous avons besoin de volonté et d’indépendance totale.”

Les fans d’Arsenal n’avaient pas peur de faire entendre leur voix alors qu’ils protestaient contre l’échec de la Super League européenne la saison dernière

De Laurentiis a acheté Napoli en 2004 lorsque le club était en ruine financière et jouait en troisième division, et les a rapidement ramenés en Serie A.

Il est un grand fan du football anglais et dit même que le football italien « doit en tirer des leçons »… malgré la victoire des Italiens sur les Trois Lions lors de la finale de l’Euro 2020.

Et il a également admis sa crainte que les jeunes se détournent du football, et il souhaite se lier avec d’autres présidents pour rendre le sport à nouveau attrayant.

« Si nous ne changeons pas les règles du jeu et n’en faisons pas un meilleur spectacle, les jeunes nous abandonneront et le football ne sera plus au centre de nos vies », a-t-il prévenu.

Napoli a renommé son stade après Diego Maradona après la mort du grand footballeur en 2020. Le maestro argentin a passé sept ans à Napoli et a aidé le club à remporter deux titres de Serie A et la Coupe UEFA.

« Mes recherches me disent que les personnes âgées de huit à 25 ans ont arrêté de regarder le football et préfèrent jouer avec des smartphones – elles ont totalement transformé nos enfants.

“Je ne dis pas que l’habitude de regarder le football en direct dans un stade va disparaître, mais maintenant nous avons le” stade virtuel “, qui peut attirer des milliards de personnes pour jouer les uns contre les autres.

« Qui sait si nous réussirons à les ramener sur la voie du sport le plus grand et le plus influent du monde ?

