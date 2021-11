Le président de NASCAR, Steve Phelps, sur « Allons-y, Brandon », course de championnat tournante, vaccins COVID

Parmi les nombreux sponsors impliqués dans NASCAR, deux ont récemment été impliqués dans des allégations d’agression sexuelle et des scandales : Liberty University et Barstool Sports.

En octobre, ProPublica a publié un article détaillé sur Liberty décourageant les étudiants de signaler les agressions sexuelles et les réduisant au silence lorsqu’ils le faisaient, ainsi que les poursuites judiciaires qui en découlent. L’école est un sponsor de la Chevrolet n°24 de William Byron, et 10 jours avant la fin de l’histoire de ProPublica, Hendrick Motorsports a annoncé une prolongation de cinq ans du partenariat jusqu’en 2026.

« Ce sont des gens formidables là-haut. Ils s’en sortiront », a déclaré mardi le propriétaire de l’équipe, Rick Hendrick, selon l’Associated Press.

« Je ne sais pas grand-chose sur cette situation », a déclaré Phelps lorsque For The Win a demandé comment les équipes et les pistes devraient réagir lorsque les sponsors sont impliqués dans des scandales d’agression sexuelle. « Et où cela va à l’avenir et ce qui se passe à cause des allégations, je pense que cela déterminerait probablement où [the sponsorship] finit réellement, par rapport à l’endroit où les choses sont du point de vue des allégations. «

De même, Phelps a dansé en disant quelque chose de définitif en parlant de Barstool Sports, que Penn National Gaming a acheté en 2020. Bien que NASCAR ait déclaré que sa relation médiatique et marketing avec Barstool a pris fin en octobre 2020, Penn National’s Barstool Sportsbook est le bookmaker exclusif de Phoenix Raceway, un piste appartenant à NASCAR.

En plus des rapports précédents sur les pratiques toxiques et fanatiques de Barstool, Business Insider a publié des allégations d’agression sexuelle contre le fondateur de Barstool, Dave Portnoy.

« La relation Barstool, et les paris sportifs en particulier, est une partie importante de la direction que prennent tous les sports, y compris le nôtre », a déclaré Phelps. « Mais, encore une fois, je pense que là où Penn est dans la relation avec Barstool, parce qu’ils les possèdent, ce sera leur décision sur ce qu’ils font. »

Pressé de parler plus généralement de ce qu’il pense que NASCAR, ses équipes et ses pistes devraient faire lorsque des allégations de violence sexuelle impliquent un sponsor, Phelps a déclaré: « Nous devons être très réfléchis sur ce que nous faisons parce que nous voulons représenter ce qu’il y a de mieux dans ce sport . Et s’il y a des choses qui le ralentissent ou qui s’associent négativement à notre sport, ce n’est pas quelque chose qui nous intéresse.

