Directement de la source! Maggie Hardy Knox, le propriétaire et président de Nemacolin, a rejoint Nous hebdomadaireLe podcast «Ici pour les bonnes raisons» pour révéler tout ce dont elle a été témoin après Matt James ‘ saison de Le célibataire a repris la station.

« Il n’y avait aucun autre endroit au monde où vous pourriez être protégé dans une bulle avec COVID que vous pouvez distinguer avec 40 filles », a déclaré Knox Nous avant la soirée finale du lundi 15 mars au point chaud de Pennsylvanie. «Nous avons vraiment pu créer une bulle. Et c’était tellement merveilleux, y compris pour moi, d’être dans la bulle parce que le reste du monde, vous savez, avait peur. … Tout le monde se cache dans leurs appartements. Et nous sommes le seul endroit où l’action se déroule réellement en direct. Vous n’êtes pas obligé de zoomer et d’avoir des relations sexuelles. Vous pouvez avoir des relations sexuelles ici! C’était merveilleux. »

Alors que la production de la saison de Matt a commencé fin septembre 2020, la personnalité de la télé-réalité de 29 ans est arrivée tôt (et à l’improviste), donnant à Knox le temps de lui montrer les ficelles du métier.

«Matt était ici deux semaines avant qu’il aurait dû l’être. Personne ne nous a appelés, rien, il vient de se présenter. C’est un homme gentil de se présenter », nous a-t-elle dit. «Nous lui avons rapidement montré la maison où il allait habiter. Et puis avant les célibataires [got here], Je lui ai montré le raccourci à travers le parcours de golf pour se rendre au Falling Rock [where the contestants were staying]. … Je lui ai acheté une petite moto parce qu’il est tellement grand.

Knox a dit Nous que le spectacle «a réussi» lorsqu’il s’agissait de mettre en valeur la propriété, qui comprend des restaurants cinq étoiles et des activités intérieures et extérieures, pendant la saison.

«Ils ont fait un travail phénoménal. C’est beaucoup à couvrir ici », a-t-elle déclaré, soulignant combien de dates ont présenté les activités de Nemacolin, y compris la sortie de parachutisme Rachael Kirkconnell secoué. «Quand j’ai entendu ce« bruit sourd »- et nous étions ici ce jour-là – ce n’était pas drôle. Je lui donne du crédit. C’est un bon petit sport, juste rebondi. Elle ne se moquait pas de ça.

La saison 25 en cours de tournage à Nemacolin a également permis à Knox d’avoir un aperçu des coulisses de la production de la série.

«Plusieurs fois, je me suis assis derrière, vous savez, le stand [while the cameras were rolling]. … Ils anticipent ce qui va être diffusé, non? C’est comme s’ils regardaient un match de football. Ce qu’ils devraient vraiment faire, c’est découvrir les coulisses de Le célibataire, » elle a dit Nous, faisant référence aux producteurs qui regardent les entrées de la limousine. «C’est juste au début et ils ne savaient pas encore qui était vraiment la reine, ils ne savaient pas qui le méchant allait être ici. Alors, ils attendent et ils se disent: ‘Oh, nous avons la reine!’ »

La franchise Bachelor a déjà visité Nemacolin pendant JoJo Fletcherla saison de La bachelorette en 2016. Après la première de janvier, la station a fait la une des journaux lorsque Knox a déclaré Page six ce personnel a trouvé un préservatif dans un arbre pendant la saison de Matt.

«Les rumeurs sont vraies. Cette [was] après l’équitation, »a-t-elle plaisanté à Nous. «J’aurais aimé les voir courir nus dans les couloirs… et je voulais qu’ils puissent courir nu sur le terrain de golf. C’est ce que j’espérais.