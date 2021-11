Le président de Nintendo Of America, Doug Bowser, publie une réponse interne aux rapports d’Activision Blizzard

Image : Nintendo

Le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a publié la semaine dernière une réponse interne aux rapports en cours sur les allégations d’inconduite chez Activision Blizzard.

L’e-mail de Bowser, qui a été partagé par Fanbyte, a été envoyé le 19 novembre et a atteint « tous les niveaux » de Nintendo of America – y compris des maisons de développement internes telles que Retro Studios (Metroid Prime 4) et l’équipe canadienne récemment acquise Next Level Games (Le manoir de Luigi 3).

Bowser a mentionné à quel point les rapports étaient « angoissants et dérangeants » et a déclaré que chaque entreprise du secteur était responsable de la création d’un environnement dans lequel tout le monde est traité sur un pied d’égalité :

«Avec vous tous, j’ai suivi les derniers développements avec Activision Blizzard et les rapports en cours de harcèlement sexuel et de toxicité dans l’entreprise. Je trouve ces récits angoissants et dérangeants. Ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo.

« Chaque entreprise du secteur doit créer un environnement où tout le monde est respecté et traité sur un pied d’égalité, et où tous comprennent les conséquences de ne pas le faire. »

Son courrier électronique indique en outre comment Nintendo s’est engagé à créer un lieu de travail ouvert et inclusif – accueillant tout le monde – et attend la même chose du reste de l’industrie et des partenaires de Nintendo.

Les représentants de Nintendo ont également apparemment été « en contact avec Activision, ont pris des mesures et en évaluent d’autres ». des positions sur le harcèlement et de tenir ses membres au plus haut niveau.

