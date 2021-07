Le président de Paytm, lié à l’introduction en bourse, a démissionné

in

Amit Nayyar, président, Paytm (Photo gracieuseté : LinkedIn/ Amit Nayyar)

Le président de Paytm, lié à l’introduction en bourse, Amit Nayyar, ainsi que le directeur des ressources humaines (CRH) de la société, Rohit Thakur, ont démissionné de la société, a déclaré vendredi une source au courant des discussions.

Nayyar a dirigé l’incursion de Paytm dans les secteurs verticaux des services financiers dans les domaines des prêts, de la distribution d’assurance, de l’assurance non-vie, de la gestion de patrimoine et du courtage boursier, selon son profil LinkedIn. Au niveau du groupe, il a également dirigé le développement de l’entreprise, les fusions et acquisitions et les principales relations externes avec les seniors. Avant de rejoindre la société fintech en août 2019, Nayyar travaillait chez Arpwood Capital en tant que directeur général.

Thakur a quitté l’entreprise le mois dernier. Il était chez Paytm depuis près de deux ans.

« En tant qu’entreprise, nous ne commentons pas les changements de personnel. Nous avons construit une équipe de direction incroyable avec certains des noms les plus réputés du secteur, qui se concentrent sur la croissance de Paytm », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

Paytm aurait récemment remanié son conseil d’administration.

Le développement intervient avant l’assemblée générale extraordinaire de la société lundi, où elle devrait demander l’approbation des actionnaires pour sa prochaine introduction en bourse. Selon certaines informations, la société envisage de déposer ses documents préliminaires d’introduction en bourse auprès de Sebi la semaine prochaine et cherche à lever 2,3 milliards de dollars.

