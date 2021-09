Le président de PGL pense que les événements LAN peuvent revenir si les participants sont vaccinés

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les événements esports ont fait mal, et le président de PGL pense que les tournois massifs ne peuvent revenir que si tous les participants fournissent une preuve de vaccination. Insistant sur le fait que les futurs événements organisés par PGL Esports nécessiteront en effet que toutes les personnes présentes devront être vaccinées.

PGL Esports est responsable de l’organisation et de la production de certains des plus grands événements de jeux compétitifs au monde. De Counter-Strike: Global Offensive et Apex Legends majors à DOTA 2’s The International, l’organisation a beaucoup d’expérience et de savoir-faire sur ce qui est nécessaire pour faire de ces choses un succès. Silviu Stroie, PDG de PGL, souhaite que ces événements grandioses reviennent, et l’organisation est proactive à ce sujet.

“Je crois fermement que le seul moyen de ramener des événements LAN massifs est d’exiger une vaccination complète des joueurs, des talents et des spectateurs présents”, a déclaré Stroie sur Twitter. “Ce sera une exigence pour tous les événements PGL 2022 à venir.”

Les approches internationales : vente de billets, compendium gratuit et mise à jour du HUD pour les spectateurs. https://t.co/1GeB5xqVlo pic.twitter.com/TKFAnRKF6F – DOTA 2 (@DOTA2) 16 septembre 2021

PGL Esports aide à organiser le tournoi 2021 The International de DOTA 2, bien sûr, et un article de vente de billets sur le blog de DOTA 2 confirme que la vaccination est nécessaire pour participer à l’événement.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

7 meilleurs jeux vidéo de sport Nintendo Switch à jouer dès maintenant