Le président de Sony Music, Rob Stringer, reçoit les honneurs du CBE de Queen

Crédit photo : Josh Cheuse

La reine d’Angleterre a honoré le président de Sony Music, Rob Stringer, avec un classement CBE.

Le classement du Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) a été décerné pour les services rendus par Stringer à l’industrie de la musique et ses efforts philanthropiques. Le prix est décerné chaque année le jour du Nouvel An et fait partie des titres les plus prestigieux pouvant être décernés aux citoyens britanniques.

« Rob Stringer est reconnu pour sa contribution exceptionnelle et soutenue au secteur de la musique britannique ainsi qu’aux causes caritatives et à la lutte contre la discrimination », indique l’annonce du gouvernement britannique.

« Une figure transformationnelle dans le secteur de la musique britannique pendant plus de quatre décennies, ayant gravi les échelons chez Sony, il a cultivé des talents exceptionnels, a constamment défendu les artistes britanniques et les industries créatives britanniques à travers le monde, et a travaillé sans relâche pour soutenir les artistes de des origines diverses.

Sa récente initiative pour lutter contre le racisme et l’injustice sociale avec un fonds Sony Music de 100 millions de dollars, qui a directement profité à des organisations caritatives britanniques œuvrant à la promotion de l’égalité des droits et à la lutte contre les inégalités structurelles, est reconnue comme un modèle phare de l’industrie.

Parmi les autres musiciens et artistes à avoir reçu les honneurs de la reine figurent Paul McCartney, Elton John et Lucian Grange, président d’Universal Music Group. Cette année, Melanie Brown des Spice Girls a reçu un MBE (Membre de l’Ordre de l’Empire britannique). L’auteur-compositeur Bernie Taupin a également rejoint Stringer pour recevoir un CBE.

Rob Stringer supervise Sony Music Publishing et sa liste d’artistes (Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Marvin Gaye) et Sony Music, la société mère de labels comme Epic, RCA, Sony Music Latin et Columbia. Sony est la deuxième plus grande société de musique enregistrée au monde et Stringer a pris ses fonctions de président en 2016.

À la suite des appels à la réforme de la justice sociale en 2020 après la mort de George Floyd, Stringer a créé un fonds de justice sociale de 100 millions de dollars. Le fonds est soutenu par Sony Corp. et vise à aider les initiatives antiracistes à travers le monde.

En plus des honneurs CBE de la reine, Stringer sera également honoré au gala pré-Grammy de Clive Davis. Il devrait recevoir les prix Grammy Salute to Industry Icons 2022 le 30 janvier 2022.

Rob Stringer est né et a grandi au Royaume-Uni, à Aylesbury, au nord-ouest de Londres. Il est diplômé du Goldsmiths College de l’Université de Londres en 1984 et a reçu une bourse honorifique de l’école en 2010.