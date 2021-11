Le président de Square Enix dit que « Marvel’s Avengers » est décevant

Yosuke Matsuda, le président et directeur représentant de Square Enix, n’est pas satisfait du résultat de Marvel’s Avengers.

Dans le rapport annuel 2021 de Square Enix, Matsuda affirme que le titre était un défi ambitieux, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de son modèle GaaS (Games as a Service). Il mentionne avoir surmonté les obstacles au développement comme la transition vers le travail à domicile en raison de la pandémie, mais cela n’a pas suffi à faire de Marvel’s Avengers un succès.

« Bien que le nouveau défi que nous avons relevé avec ce titre ait produit un résultat décevant, nous sommes certains que l’approche GaaS gagnera en importance à mesure que le jeu deviendra plus axé sur les services », a déclaré Matsuda. « Comment nous créons de nouvelles expériences en incorporant cette tendance dans notre conception de jeu est une question clé à laquelle nous devrons répondre à l’avenir. »

