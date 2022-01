Le président de Square Enix sait que vous détestez les NFT parce que vous « jouez pour vous amuser »

Image : Square Enix

Les NFT ont été un sujet brûlant en 2021, et la lettre du Nouvel An du président de Square Enix, Yosuke Matsuda, ne fera qu’ajouter à ce bruit.

La lettre de Matsuda – que vous pouvez lire ici – aborde un large éventail de sujets, y compris le cloud gaming, l’IA et « le métaverse », mais il consacre une part particulièrement importante aux NFT et à la crypto-monnaie, et à leur impact sur les jeux.

Il note que les personnes qui jouent à des jeux pour « s’amuser » sont actuellement opposées à l’introduction des NFT – mais il pense qu’elles deviendront une grande partie de l’avenir du jeu :

Je me rends compte que certaines personnes qui « jouent pour s’amuser » et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible. Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation sera de « jouer pour contribuer », c’est-à-dire d’aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat. Ce fait n’est pas étranger aux limitations des UGC (contenus générés par les utilisateurs) existants. L’UGC a été créé uniquement en raison du désir des individus de s’exprimer et non parce qu’il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Je vois cela comme l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu autant de contenu majeur qui change la donne généré par les utilisateurs qu’on pourrait s’y attendre.

Cependant, avec les progrès des économies symboliques, les utilisateurs recevront des incitations explicites, ce qui entraînera non seulement une plus grande cohérence dans leur motivation, mais créera également un avantage tangible pour leurs efforts créatifs. Je crois que cela conduira à plus de personnes à se consacrer à de tels efforts et à de plus grandes possibilités de jeux se développant de manière passionnante. Qu’il s’agisse de s’amuser, de gagner ou de contribuer, une grande variété de motivations incitera les gens à s’engager dans des jeux et à se connecter les uns aux autres. Ce sont les jetons basés sur la blockchain qui permettront cela. En concevant des économies de jetons viables dans nos jeux, nous allons permettre une croissance de jeu autonome. C’est précisément ce type d’écosystème qui est au cœur de ce que j’appelle le « jeu décentralisé », et j’espère que cela deviendra une tendance majeure du jeu à l’avenir.

Square Enix s’est déjà lancé dans la vente de NFT spéciaux et est rejoint par Sega, Ubisoft et EA pour examiner le concept de jeu blockchain et de crypto-monnaie sous un jour positif.