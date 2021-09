Le président de Triller, Ryan Kavanaugh, espère qu’Evander Holyfield boxera à nouveau

Avec Jacques Paul signer pour Showtime Sports, Triller il est affamé. C’est pour cette raison qu’il n’a pas seulement été intéressé par la signature d’anciens champions de la UFC dans la quarantaine, mais aussi, plus inquiétant encore, aux boxeurs qui approchent du troisième âge.

C’était le cas avec Evander Holyfield, ancien champion Cruiserweight et Heavyweight qui, avant l’inquiétude d’un bon secteur des fans et du journalisme, est sorti de sa retraite de dix ans pour, à 58 ans, jouer un match de boxe d’exhibition contre Vitor Belfort.

Le résultat a été un TKO douloureux et prévisible au premier tour en faveur du Brésilien. Et bien que cela ait semblé marquer la fin du retour abrupt et discutable de Holyfield, Ryan Kavanaugh, président de l’organisation, a confirmé que le boxeur légendaire a signé un contrat valide pour plusieurs compétitions et que son retour est imminent.

“Nous avons signé un contrat avec Holyfield pour jouer quelques matches, et il est toujours en vigueur”, a déclaré Kavanugh à Ariel Helwani lors de L’heure du MMA (via MMA Fighting). « Son premier combat allait être avec Kevin McBride, qui était la dernière personne à assommer (Mike) Tyson. Nous avons vu McBride et nous avons vu des images de lui en train de s’entraîner, et nous étions inquiets. Nous sommes allés à la commission (Floride) et nous avons dit : « Nous sommes préoccupés par ce combat. Et je pense qu’ils nous ont dit que nous étions la première classe à approcher une commission pour les convaincre de ne pas officialiser un match.

Compte tenu de la nature du TKO, Holyfield a protesté contre la décision arbitrale de Sam burgos, l’appelant “hâtif”. Et selon Kavanaugh, il y a encore un certain déni.

“Si vous parlez à Holyfield, pour lui ce que le monde perçoit ne s’est pas produit”, a-t-il révélé. « Si vous parlez à Holyfield, il vous dira que Vitor a marché sur l’un de ses pieds, ce qui l’aurait fait glisser et donner l’impression qu’il est tombé. Il a frappé si fort, parce que nous savons qu’il l’a fait. C’était un KO, et s’il s’était connecté, Vitor serait toujours à l’hôpital.

Avec Holyfield intéressé à réparer l’image qu’il a laissée le 11 septembre, Kavanaugh espère que le prochain adversaire du boxeur vétéran sera mieux accepté par l’opinion publique.

“J’espère que Holyfield finira par combattre quelqu’un que les gens considèrent comme un adversaire plus approprié, que ce soit (Mike) Tyson ou quelqu’un comme ça. On verra ce qu’il va se passer, mais quoi qu’il arrive, les gens allaient nous jeter de la merde ».

