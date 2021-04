Le président de Valence, Anil Murthy, a appelé à un changement dans le football espagnol après que Mouctar Diakhaby ait été victime d’abus raciaux présumés par Juan Cala de Cadix lors de leur rencontre de Ligue 1 dimanche.

Ce dernier a nié avec véhémence les allégations tout en menaçant de poursuites judiciaires contre Murthy et Diakhaby, qui se sont engagés dans une discussion animée avec Cala avant que toute l’équipe de Valence ne marche en solidarité avec leur coéquipier.

Diakhaby était furieux contre la prétendue insulte raciale

Une bagarre a éclaté entre les équipes avant que Valence ne quitte le terrain

Valence est revenu pour terminer le match après avoir été averti qu’il ferait face à des sanctions s’il ne revenait pas, mais sans son défenseur français, qui a été remplacé.

Mardi, Diakhaby a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il détaillait les abus présumés, déclarant que Cala l’avait traité de « black s *** ».

Et sur talkSPORT mercredi, Murthy a rejoint Jim White, Simon Jordan et Trevor Sinclair pour exprimer son point de vue sur le sujet.

« Hier [Cala] a annoncé qu’il me poursuivrait apparemment en justice, ainsi que mon joueur Diakhaby, pour avoir allégué avoir menti sur ce que nous croyons fermement avoir lieu », a-t-il expliqué.

«Je pense que c’est là que réside le principal problème. Si des mesures doivent être prises, jusqu’à ce qu’elles soient totalement prouvées, ce n’est pas le bon point de départ de toute lutte contre le racisme.

«Comme vous l’avez dit plus tôt, tout était assez clair et évident d’après les images télévisées de ce qui s’est passé.

CadizFC

Lors d’une conférence de presse, Cala a maintenu son innocence et a insisté sur le fait qu’il quitterait le football si l’un de ses coéquipiers confirmait qu’il était raciste.

«Ce n’est pas une réaction fortuite de la part d’un footballeur professionnel de quitter le terrain et de dire à ses coéquipiers que c’est ce qui s’est passé et de quitter le terrain.

«Si vous entrez dans le vestiaire et que le fardeau du blâme est mis sur Valence après avoir été traité de petit merde noir et après cela, avoir reçu un carton jaune et connaître les sanctions qui ont lieu si vous ne revenez pas. le champ alors que pouvez-vous dire?

«Vous avez 20/30 minutes pour prouver quelque chose en fin de compte. Je ne contrôle pas les caméras et l’audio dans le stade, mais je pense que ce n’est pas le bon point de départ et que c’est en fait un pas en arrière dans la lutte contre le racisme.

Murthy pense que la question aurait dû être traitée sur-le-champ et que le match n’aurait pas dû être autorisé à recommencer sans qu’une conclusion ne soit tirée.

Il a ajouté: «Appliquons un peu de bon sens dans ce numéro. Comme vous l’avez dit plus tôt, il est évident pour le monde entier que quelque chose s’est passé, alors qu’est-ce qui est pressé de revenir sur le terrain?

talkSPORT

Le président de Valence s’est entretenu exclusivement avec talkSPORT

«Si vous prenez ce problème au sérieux, enquêtons. Je suis entièrement d’accord avec l’idée d’enquêter sur le problème, puis parlons-en, arrivons à des conclusions et recommençons le jeu.

«Cela peut prendre trois jours, mais pas 30 minutes. L’approche sensée de la lutte contre le racisme consiste à mettre en place des protocoles et des règles appropriés pour gérer un problème qui survient parce que cela va se reproduire.

Murthy a révélé qu’une interdiction de cinq ans pourrait être giflée sur les épaules de Cala s’il était reconnu coupable de l’infraction présumée – mais il dit qu’il y a un problème beaucoup plus enraciné qui doit être résolu.

«Vous devez avoir ces conséquences qui doivent être extrêmement graves. Vous avez LaLiga et la fédération espagnole – ce sont deux organisations distinctes.

«Il pourrait être banni pendant cinq ans s’il est reconnu coupable. Je pense que cela détruira tout footballeur professionnel pour qu’il soit banni pendant cinq ans – leur carrière serait terminée.

«Mon objectif principal en ce moment n’est pas de sanctionner ce joueur de couleur, mais de savoir comment utiliser cette opportunité pour ouvrir les yeux sur les problèmes qui existent dans le football espagnol et réexaminer les systèmes.

«Je ne suis pas sur une chasse aux sorcières d’une seule couleur. C’est un exemple d’incident qui a lieu dans le football espagnol.

«Maintenant, c’est aux institutions et au club de dire« que vont-ils faire »? Diakhaby a été détruit là-bas [during the game]. Il se dit: «Je suis la victime mais je reçois un carton jaune et le fardeau de la preuve est sur moi?

«Si je dis à mes coéquipiers de ne pas sortir, je vais être sanctionné. Je me sentirais horrible. Le système ne fonctionne évidemment pas. »

Il a conclu: «Je n’utiliserai pas le mot prétendument. Je serai très clair: je crois fermement qu’il est victime de tout cela.

«Il a été détruit pendant quelques jours. Je l’ai rencontré il y a deux jours où nous avons publié une vidéo sur notre site officiel.

«Je ne pense pas qu’il s’en remettra trop tôt, surtout si nos clubs espagnols ne réagissent pas. Il est surprenant qu’aucun d’entre eux ne soit venu nous soutenir.

«Si le joueur dit que tout est faux, je suis sûr qu’il a le soutien de Cadix.

«C’est la mauvaise approche à adopter et ce n’est pas du tout utile. Je ne suis pas pressé de parler au président de Cadix.