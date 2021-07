Le président de Yoox Net-a-porter, Federico Marchetti, parle du prochain chapitre de la vie – WWD

MILAN – L’innovation est ce qui a guidé Federico Marchetti toute sa vie et cela n’est pas près de s’arrêter maintenant, bien au contraire.

Dans une interview exclusive avec WWD, Marchetti a déclaré qu’il quitterait le groupe Yoox Net-a-porter le 23 juillet, à la date d’expiration naturelle de son contrat et comme prévu pour les 18 derniers mois. L’entrepreneur a révélé que SAR le prince de Galles lui avait demandé d’assumer le rôle de président du groupe de travail sur la mode dans le cadre de la Sustainable Markets Initiative.

« L’innovation est ce qui m’a toujours poussé à rechercher de nouveaux défis et, après avoir accéléré l’entrée de la technologie dans l’industrie de la mode, je souhaite maintenant accélérer et assurer un avenir circulaire à la mode grâce à l’innovation », a déclaré Marchetti.

Le prince de Galles a lancé l’Initiative des marchés durables lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, en janvier 2020, dans le but de diriger et d’accélérer la transition du monde vers un avenir durable.

En janvier dernier, il a lancé le manifeste Terra Carta lors du One Planet Summit en France, définissant les étapes à suivre par les entreprises pour atteindre des objectifs durables d’ici 2030. Lors du sommet du G7 en juin, il a annoncé 10 industries qui doivent être prioritaires pour l’action climatique, notamment mode.

En mai, lors d’une table ronde co-organisée par Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America, le prince de Galles a annoncé qu’il formerait un groupe de travail sur la mode de la Sustainable Markets Initiative. Ce n’est que la quatrième industrie à avoir un groupe de travail dédié, après les services financiers, l’eau et l’hydrogène, signalant l’importance du secteur dans ce contexte.

“C’est un projet très ambitieux”, a déclaré Marchetti, qui a déjà réuni 15 dirigeants de grandes marques de luxe et de mode, détaillants, e-commerçants et entreprises technologiques pour y travailler, dont les noms seront révélés en septembre.

Les entreprises ont été choisies en fonction de leur “taille, de leur sensibilité à l’environnement et de leur engagement en faveur du développement durable”, et au-delà des frontières, de l’Italie, de la France et du Royaume-Uni à l’Amérique et au Moyen-Orient, a déclaré Marchetti, qui voit également des synergies potentielles entre les différents secteurs. , comme la création de fibres à partir de bois récolté de manière durable en collaboration avec la SMI Circular Bioeconomy Alliance. “Il s’agit d’un effort de groupe”, a-t-il souligné, ajoutant qu’il “n’a eu à convaincre personne” de participer, car la nécessité de réformer l’industrie est désormais ancrée dans l’esprit collectif. Tout le monde travaillera pro bono sur ces objectifs.

« Les clients, en particulier les jeunes, exigent des marques qu’elles soient durables, ils veulent une mode moins polluante, et encore plus après la pandémie, ils veulent du changement. La principale question à laquelle les PDG sont confrontés est : « Pouvez-vous être un agent qui ne respecte pas l’environnement ? La réponse est non et tout le monde l’a compris. Mon rôle est simplement celui d’un catalyseur des énergies, les canalisant vers des buts concrets et des objectifs spécifiques.

«Avec ce groupe de travail, nous amenons la mode en tant que secteur fondamental de la durabilité au G20 à Rome en octobre puis à la COP26. [the United Nations Climate Change Conference] à Glasgow en novembre », a fait remarquer Marchetti.

Citant Terra Carta, il a déclaré que “l’innovation nous permettra de passer d’une exploitation linéaire de ressources planétaires finies à une ère circulaire et durable”.

Aujourd’hui, l’industrie de la mode est responsable de 10 pour cent des émissions mondiales de carbone et de 20 pour cent de la pollution mondiale de l’eau et d’une vaste perte de biodiversité, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à propos de ce changement de vie et de ce détournement d’une entreprise commerciale, Marchetti a déclaré « c’est en fait une entreprise et l’objectif est de changer le modèle commercial. Ce qui m’intéresse, c’est l’innovation, que ce soit pour mon entreprise ou celle de quelqu’un d’autre.

Marchetti et YNAP ont travaillé avec le prince de Galles sur le projet The Modern Artisan, qui a abouti à une collection capsule dévoilée en novembre dernier. Mélangeant et célébrant l’artisanat traditionnel italien et britannique avec des outils numériques tels que les informations sur les données, l’objectif de The Modern Artisan est de renforcer les compétences textiles et de former des artisans au Royaume-Uni et en Italie pour produire des collections de vêtements de luxe.

Conformément au plan de succession mis en place l’année dernière, Marchetti a été remplacé en janvier comme PDG d’YNAP par Geoffroy Lefebvre, auparavant directeur de la distribution numérique du groupe de la société mère Compagnie Financière Richemont. Marchetti est resté président du groupe pour assurer une transition en douceur. Il a maintenant dit qu’il était fier de quitter YNAP sur des bases solides et en pleine croissance. Richemont a déclaré vendredi que ses distributeurs en ligne, auxquels YNAP contribue, ont enregistré une augmentation de 86% des ventes par rapport au trimestre précédent.

Marchetti a innové en Italie en fondant Yoox en 2000 et en l’introduisant en bourse en 2009, puis la première introduction en bourse en Italie en 18 mois.

Puis, dans une première dans le domaine du luxe en ligne, Marchetti a été le fer de lance de la fusion de Yoox et Net-a-porter en 2015.

Richemont a pris le contrôle d’YNAP en 2018, la radiant de la Bourse de Milan et valorisant l’entreprise à environ 6 milliards d’euros.

En mai, YNAP a été le premier e-commerçant de mode de luxe à s’engager auprès de Terra Carta et à rejoindre la Sustainable Markets Initiative, conformément à son objectif de conduire une industrie du luxe et de la mode plus durable, tel que présenté dans sa stratégie de développement durable récemment publiée jusqu’en 2030, appelé « Infinity », qui définit un cadre de 12 cibles et repères à atteindre d’ici 2030, chacun reflétant l’un des 12 objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pendant des années, Marchetti s’est fait entendre et a joué un rôle déterminant dans le développement d’initiatives de développement durable pour le groupe.

« Infinity » tire parti des données et de l’épine dorsale technologique de l’entreprise pour lancer un parcours durable plus complet couvrant quatre domaines d’intérêt : Circular Business, Circular Culture, Planet Positive et People Positive.

Le groupe s’est engagé à débloquer des initiatives de re-commerce d’ici 2025, avec des projets pilotes à saluer cette année.