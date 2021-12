Le président d’El Salvador dit à Peter Schiff une bonne chose à propos de la conversion des réserves d’or en Bitcoin

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a révélé que son pays détenait 44 106 onces. d’or dans ses réserves qui ont perdu du prix au cours de la dernière année. Il a déclaré à Peter Schiff, bug de l’or, que si El Salvador avait vendu son or et acquis du bitcoin l’année dernière, son prix serait actuellement de 125 millions de dollars.

Bitcoin vs Gold : El Salvador aurait pu créer des millions de réserves de transfert de l’or au Bitcoin

Le président salvadorien Nayib Bukele a révélé quelques détails sur les réserves d’or de son pays lors d’une langue parlée sur Twitter avec le virus de l’or Peter Schiff.

Schiff a commenté les achats du Salvador pour le plongeon samedi matin lorsque Bukele a proclamé que son pays avait acheté cent lots de BTC parce que la valeur du bitcoin est passée de plus de 52 000 $ la nuit en semaine à moins de 44 000 $. « Il y a beaucoup de creux qui reviennent. quelle proportion d’argent rémunérateur gaspillera-t-on ? » Schiff a demandé à Bukele.

Le président salvadorien a répondu : « Aucun. » Il a souligné: « Nous sommes déjà dans l’inexpérience de notre dernier achat, mais dans vingt-quatre heures. » Bukele continua :

Vous savez, individuellement, nous avons 44 106 onces d’or dans nos réserves. prix 79 millions de dollars, en baisse de 0,37 % par rapport à l’année dernière. Si nous l’avions vendu un an plus tôt et acquis du bitcoin, il serait actuellement évalué à 204 millions de dollars.

En septembre, Michael Saylor, directeur commercial de Microstrategy, a créé un commentaire identique. Il a révélé : » Si j’avais choisi l’or plutôt que le bitcoin l’année dernière, ce serait une erreur de plusieurs milliards de dollars. » Sa société a acheté 7 002 BTC fin novembre, portant ses avoirs en bitcoins à 121 044 pièces.

Le Salvador a lancé un appel d’offres pour le bitcoin sur le dollar américain en septembre La semaine dernière, le Fonds international (FMI) a mis en garde contre le mauvais traitement de BTC en tant qu’appel d’offres. Le gouverneur de la Banque du pays européen, Andrew Bailey, a également exprimé des problèmes concernant El Salvador créant le bitcoin comme monnaie nationale.

La publication Le président d’El Salvador dit à Peter Schiff une bonne chose à propos de la conversion des réserves d’or en Bitcoin est apparu pour la première fois sur BTC Wires.