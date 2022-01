Le président d’El Salvador donne ses prédictions sur Bitcoin en 2022: dit qu’il atteindra 100 000 $ US

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le président salvadorien Nayib Bukele a commencé l’année avec un grand optimisme et une prédiction sur le prix du Bitcoin à 100 000 USD.

***

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, comme nous le savons grand passionné de Bitcoin, s’est lancé dans un devinette et a fait sur Twitter une liste de ses prédictions pour Bitcoin en 2022. Les voici :

Prédictions pour 2022 en #Bitcoin :

Il atteindra 100k$

2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

Cela deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines de cette année.

Bitcoin City va commencer la construction

Les obligations Volcano (mines volcaniques) seront sursouscrites.

Grosse surprise dans

@TheBitcoinConf

Prédictions 2022 sur #Bitcoin : • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines cette année

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations volcaniques seront sursouscrites

• Énorme surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 2 janvier 2022

Bukele optimiste, les Salvadoriens pas tellement

Le président est très optimiste quant au prix du Bitcoin, avec la construction précoce de Bitcoin City et les obligations volcaniques de crypto-mining, qu’il a lancées en novembre de l’année dernière. Il parle également de deux pays qui suivront l’exemple du Salvador en adoptant Bitcoin comme monnaie légale, bien qu’il n’ait pas précisé lesquels. .

Il a également ajouté que la crypto-monnaie deviendrait également un problème majeur lors des élections de mi-mandat aux États-Unis qui se tiendront le 8 novembre.

Alors que Bukele s’attend à ce que Bitcoin augmente cette année, certains observateurs prédisent que les crypto-monnaies associées aux blockchains de couche 1 telles que Ethereum, Avalanche, Fantom, Solana seront les vraies stars du jour.

QCP Capital, basé à Singapour, a recommandé de diversifier Bitcoin vers un panier de devises de couche 1 comme l’une des transactions les plus performantes d’ici 2022.

Mais bien que le président reste enthousiasmé par Bitcoin au Salvador, parmi les réponses de ses partisans salvadoriens, il continue Il existe de nombreuses critiques concernant les problèmes de fonctionnement du portefeuille Chivo.

L’utilisateur HibiscoJM lui écrit : « Mais corrigez l’App chèvre, @chivowallet, elle ne me laisse toujours pas entrer, tout comme certains proches, elle nous demande de nous réinscrire, elle ne nous reconnaît pas et puis elle se ferme, puisque plus d’un mois sans pouvoir entrer.

Un autre adepte, Darckvin, déclare: « Mais ici, nous en avons beaucoup qui nous ont donné des problèmes avec le portefeuille de chèvre et personne ne nous résout, j’ai 1200 $ que je ne peux en aucun cas sortir, qui me répond pour ça? »

Cocoa ajoute: « Jusqu’à quand le portefeuille de chèvre libérera-t-il mes fonds, demain j’ai un mois je suis fatigué très fatigué d’attendre, avant le cas 943559, aujourd’hui le cas 1627132, quelle vis j’ai pris. »

Sources : Twitter, Coindesk, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash