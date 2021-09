Le président d’El Salvador partage des images de ce qui semble être son installation d’extraction de Bitcoin alimentée par un volcan

Le président salvadorien Nayib Bukele reçoit peut-être une vague de critiques en raison de sa décision hâtive de déclarer Bitcoin comme monnaie légale dans son pays, mais cela ne l’empêche pas d’aller de l’avant et semble plutôt alimenter son envie d’appuyer sur la pédale d’accélérateur même Plus fort.

Il y a quelques heures, Bukele a partagé un tweet montrant ce qui semble être l’installation de plusieurs machines d’extraction de Bitcoin à l’intérieur d’une centrale de production d’électricité géothermique.

“Premiers pas”

Les mots de Bukele, “First Steps”, étaient courts – et adressés à ses nouveaux fans dans un anglais parfait avec le #Bitcoin correspondant. Cette fois, il n’a même pas pris la peine de tweeter en espagnol, la langue officielle de son pays d’origine.

Premiers pas… 🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym – Nayib Bukele (@nayibbukele) 28 septembre 2021

Le tweet montre une vidéo avec une vue aérienne d’une installation qui génère de l’électricité à partir de la chaleur des volcans ; il passe ensuite à un camion cargo identifié avec le logo du gouvernement d’El Salvador, pour ensuite céder la place à ce qui semble être un homme installant une ferme minière Bitcoin avec plusieurs Asics au travail. La présentation se termine par une vue panoramique de la centrale.

Centrale géothermique au Salvador. Image : Nayib Bukele via Twitter

Le tweet a été l’un des messages les plus populaires du président, avec plus de 28 000 likes, 7,6 000 retweets et plus de 1600 commentaires, y compris ceux des passionnés de Bitcoin, des OG et des influenceurs tels que Dan Held de Kraken, Jay Hao d’OKEx , le fils de Peter Schiff, Spencer Schiff, et le pseudonyme Hodlnaut.

El Salvador et Bitcoin ont eu un départ précipité mais difficile. Qu’est-ce que le futur « Hodl » ?

Bukele est habitué à tweeter et à être très actif sur les réseaux sociaux, et au contraire, il a montré que lorsqu’il veut quelque chose, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir, et il n’a pas besoin d’attendre ou d’en parler aussi. longue.

La controversée loi Bitcoin, qui a déclaré la crypto-monnaie comme monnaie légale, a été annoncée lors de l’événement Bitcoin 2021 à Miami et présentée au Congrès quelques jours plus tard. En quelques heures, les législateurs du pays l’ont approuvé sans trop de discussions.

Après la célébration en ligne correspondante, Bukele a déclaré qu’il était intéressé par l’idée d’utiliser l’énergie des volcans pour extraire du Bitcoin avec une énergie bon marché et non polluante. Les mèmes se sont rapidement répandus, mais l’idée n’a jamais été considérée comme une simple curiosité.

La vidéo d’aujourd’hui montre que le président d’El Salvador l’a pris très au sérieux, et si le passé doit se passer, très bientôt, le monde pourrait célébrer l’ouverture de la première ferme minière publique de bitcoins alimentée par l’énergie volcanique.

