Le président d’El Salvador répond à Peter Schiff ce qui se passerait s’il avait changé les réserves d’or en Bitcoin

Sur Twitter, Nayib Bukele a répondu aux critiques de Schiff concernant le nouvel achat de Bitcoin en baisse de prix.

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a déclaré samedi 4 décembre que lors de la nouvelle baisse des prix du Bitcoin, le pays avait acheté 150 BTC supplémentaires à un prix moyen de 48 670 $. Ainsi, la nation centraméricaine a 1 370 BTC à son actif.

Bukele l’a tweeté sur son compte personnel et tout de suite, Peter Schiff, défenseur de l’or et économiste haineux du Bitcoin, est venu commenter. Ici les tweets :

Il y a beaucoup plus de creux à venir. Combien d’argent des contribuables avez-vous l’intention de gaspiller? – Peter Schiff (@PeterSchiff) 4 décembre 2021

BUKELE :

El Salvador vient d’acheter la trempette ! 150 pièces à un prix moyen en USD de ~ 48 670 $

SCHIFF :

Beaucoup d’autres tombent en avant. Combien d’argent des contribuables comptez-vous gaspiller ?

Ensuite, le fils de Schiff, Spencer Schiff, qui est un investisseur Bitcoin, est venu à la défense, non pas de son père, mais du président salvadorien, en disant :

@nayibbukele, la réponse de mon père est votre signal pour en acheter plus.

La réponse de Bukele

Mais Bukele n’était pas silencieux et a également répondu au défenseur américain de l’or, se référant aux avoirs en or du pays et à ce qui se serait passé s’il les avait convertis en Bitcoin :

Rien. Nous sommes déjà au vert depuis notre dernier achat, en moins de 24h. Vous savez Boomer, nous avons 44 106 onces d’or dans nos réserves. D’une valeur de 79 millions de dollars, soit 0,37% de moins qu’il y a un an. Si nous l’avions vendu il y a un an et acheté #Bitcoin, il serait désormais évalué à 204 millions de dollars.

Cependant, Schiff n’a pas été laissé avec le mot dans la bouche et a continué à se disputer:

« Jeune homme, ce n’est pas parce que vous avez joué et que vous avez gagné que vous avez fait un bon pari. Vous avez de la chance et jouer avec l’argent des contribuables est une erreur. Vous n’avez pas encore gagné non plus, car votre pari est toujours sur la table, donc votre chance peut tourner. Ne comptez pas vos jetons tant qu’ils sont encore sur la table ! »

Et il ajouta :

« Vous êtes dans le vert pour le moment. Voyons combien de temps cela dure. De plus, il est toujours dans le rouge avec le #Bitcoin qu’il a acheté lors de la baisse de la semaine dernière. Vous faites un gros pari avec l’argent des autres. Il est peu probable que cela se termine bien pour eux ou pour vous ! «

De plus, plus tard, à un tweeter qui est venu commenter la question, Schiff a déclaré :

« Ce dont El Salvador a besoin, c’est du capitalisme de marché libre, de la liberté individuelle et de l’argent solide. C’est garanti pour le succès. Il n’y a aucune raison de parier la ferme sur une grêle ».

Sources : Twitter et archives

