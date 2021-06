Le président d’El Salvador répond aux critiques et déclare que le plan de Bitcoin est “à l’épreuve des balles”

Après être devenu le premier pays à introduire le Bitcoin (BTC / USD) comme monnaie légale, le Salvador déploie des efforts constants et sans vergogne dans le sens d’une adoption complète. Selon le président Nayib Bukele, les risques sont minimes et cette décision est un énorme pas en avant pour l’humanité, a rapporté ..

Réduire la dépendance au dollar américain

Le président Bukele a déclaré lors d’un entretien d’une heure avec le podcasteur Bitcoin Peter McCormack que la décision d’adopter Bitcoin améliorerait l’économie et l’emploi dans le pays. Le refus de la Banque mondiale de fournir une assistance technique sur les questions de transparence et d’environnement n’a pas freiné leur enthousiasme. Les inquiétudes exprimées par le FMI concernant l’adoption du bitcoin ne sont pas non plus. Commentant les plans du pays pour procéder à l’adoption du Bitcoin, il a déclaré que cela “semble à l’épreuve des balles”. Il ajouta:

Je suis presque sûr que cela va fonctionner, pas seulement pour nous, mais pour la société, car c’est un bond en avant pour l’humanité.

Cette décision contribuera également à réduire la dépendance vis-à-vis du dollar américain ainsi que « la nouvelle inflation qui accompagne tous ces nouveaux dollars », a déclaré Bukele.

Critique de l’adoption et contre-arguments

Selon les analystes, l’adoption du BTC pourrait empêcher le Salvador d’accéder à un programme d’un milliard de dollars du FMI. Le FMI a exprimé des préoccupations juridiques et économiques concernant l’adoption. Le président d’El Salvador a répondu que son gouvernement avait non seulement rendu son plan plus que clair, mais qu’il avait déclaré qu’il aurait été « bien » d’avoir un soutien extérieur, mais que « nous n’en avons vraiment pas besoin ».

De plus, ils sont heureux de fournir toute explication supplémentaire nécessaire. Il a comparé cette décision à l’adoption par le pays du dollar américain en 2001, suggérant que ce n’est pas différent, sauf pour “les raisons pour lesquelles nous faisons cela”. Il a déclaré que cette décision avait été prise dans l’intérêt du public, tandis que celle de 2001 était “au profit des banques”.

Intérêt pour les énergies renouvelables

Bukele a ajouté qu’il avait suscité beaucoup d’intérêt de la part de diverses entités pour la construction d’un centre minier BTC. Pour cela, l’énergie renouvelable des volcans du Salvador sera utilisée.

“Nous avons découvert de nouveaux puits (géothermiques) qui nous donneront 95 mégawatts, ce qui n’est pas énorme mais c’est assez considérable”, a déclaré Bukele.

Il en coûterait 480 millions de dollars pour construire une usine d’extraction de Bitcoin. La construction d’écoles, de ponts et d’autres installations et infrastructures sera financée par Bitcoin.

