Le président demande à la police d’enquêter sur la « consommation massive de cocaïne » à Westminster

Sir Lindsay Hoyle, le président de la Chambre des communes, a qualifié les allégations de consommation de cocaïne au sein du Parlement de « profondément préoccupantes » (Photo: PA)

Des chiens renifleurs pourraient être déployés au Parlement après la découverte de traces de cocaïne dans 11 salles de bains du domaine.

La veille du jour où le gouvernement est sur le point de révéler ses derniers plans de répression de la drogue, une enquête a révélé que le parlement lui-même semble avoir un problème généralisé avec la classe A.

Le président Sir Lindsay Hoyle a promis d’appeler la police pour enquêter au milieu des informations faisant état d’une consommation de drogue ouverte parmi le personnel et les députés.

Selon le Sunday Times, sur 12 toilettes testées pour la drogue, 11 présentaient des traces de cocaïne, y compris des sites proches des bureaux privés de Boris Johnson et Priti Patel.

Des tests ont été réalisés à l’aide de lingettes de détection le plus souvent utilisées par les boîtes de nuit pour identifier la consommation de drogue sur place. Ils deviennent bleus en présence de cocaïne.

Bon nombre des toilettes testées n’étaient accessibles qu’aux personnes titulaires d’une carte parlementaire. Il y a environ 19 000 détenteurs de laissez-passer, mais la plupart ne sont pas venus pendant la pandémie de Covid.

Les résultats ont incité un certain nombre de sources à partager leurs histoires avec le journal, sous couvert d’anonymat.

L’un d’eux a déclaré: « J’ai vu un député sniffer ouvertement de la cocaïne lors d’une fête. Il y avait des journalistes présents et je les ai prévenus que ce qu’ils faisaient était extrêmement dangereux et qu’ils pouvaient être exposés, mais ils semblaient s’embêter en prenant le pouvoir.’

Sir Lindsay a promis de soulever les allégations auprès de la police en priorité (Photo: PA)

Un autre, décrit comme un vétéran de Westminster, a ajouté: «Il existe une culture de la cocaïne au Parlement. Certaines personnes y sont tout le temps et sont totalement blasées. D’autres barbotent.

«Certains sont des noms familiers, d’autres sont de jeunes députés et fonctionnaires ambitieux, mais tous risquent de gâcher leur carrière. Ils se croient intouchables, protégés par leurs amis de la bulle. C’est choquant mais aussi triste. Beaucoup d’entre eux ont besoin d’aide.

La consommation de drogue a conduit certains membres du personnel à perdre leur emploi tandis que les demandes de FOI ont précédemment révélé que deux trafiquants de drogue ont été arrêtés et 13 personnes ont été détenues pour possession de drogue sur ou autour du domaine au cours de la dernière année.

Sir Lindsay a qualifié les allégations de « profondément troublantes » et a promis une action rapide, notamment en les soulevant « en priorité » auprès de la police métropolitaine la semaine prochaine.

Des sources ont déclaré avoir vu des députés et du personnel prendre ouvertement de la drogue (Photo: PA)

Il a déclaré à l’Independent: « Alors que le Parlement fournit des services de soutien étendus à tout personnel ou membre qui pourrait avoir besoin d’aide pour faire face à l’abus de drogues – et j’encourage toute personne aux prises avec de tels problèmes à recourir à une telle aide – pour ceux qui choisissent de bafouer la loi et d’apporter déconsidérer l’institution, les sanctions sont graves.

Pendant ce temps, le président du comité d’administration, le député conservateur Charles Walker, a déclaré qu’il serait peut-être temps de déployer des chiens renifleurs capables de détecter la présence de drogues.

Il a déclaré: «La Chambre des communes utilise depuis longtemps des chiens renifleurs pour détecter les explosifs. Il se peut que nous ayons maintenant besoin d’élargir l’éventail des chiens renifleurs… pour inclure ceux qui peuvent détecter les drogues.’

Le ministère de l’Intérieur dévoilera demain un plan d’action sur 10 ans pour lutter contre la consommation de drogue, craignant qu’il n’alimente la moitié de tous les cambriolages et vols avec violence.

M. Johnson a fait allusion à de nouvelles mesures strictes, notamment le retrait des passeports des contrevenants.



