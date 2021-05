Le président des crédits parlementaires fait l’éloge de l’augmentation des dépenses nationales dans le budget de 6 millions de dollars de Biden .

La présidente de la commission des crédits de la Chambre, Rosa DeLauro, applaudit le budget fédéral proposé par le président Biden de 6 000 milliards de dollars pour 2022 pour des augmentations substantielles des dépenses intérieures, tandis que les républicains critiquent le plan.

Le budget du gouvernement fédéral pour l’exercice 2020 était de 4,79 billions de dollars, sans compter les dépenses de relance approuvées pendant la pandémie de coronavirus.

Le déficit a atteint un record de 3,1 billions de dollars au cours de l’exercice 2020. La dette nationale est de plus de 28 billions de dollars.

«Avec son budget pour l’exercice 2022, le président Biden met les États-Unis sur la voie d’une prospérité large et inclusive», a déclaré DeLauro dans un communiqué vendredi. « L’augmentation globale de 16 % des dépenses intérieures, dont une augmentation de 41 % pour le ministère de l’Éducation, une augmentation de 23 % pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et une augmentation de 22 % pour l’Agence de protection de l’environnement, fera un énorme différence dans la vie des familles de travailleurs, de la classe moyenne et des personnes vulnérables.

« Reconnaissant que chaque Américain a un intérêt dans notre prospérité, le budget établit un système fiscal plus équitable, où les grandes entreprises et les riches paient leur juste part et où le gouvernement réprime les plus grandes entreprises qui ne paient pas d’impôts », a-t-elle ajouté.

DeLauro, un démocrate du Connecticut, a déclaré que la pandémie avait « révélé l’effilochage profond de notre infrastructure de santé publique » et que le budget de Biden aiderait à la réparer avec un financement record de 8,7 milliards de dollars pour les Centers for Disease Control and Prevention.

« Il aborde également directement les crises de santé publique les plus urgentes », a-t-elle déclaré, « avec 10,7 milliards de dollars pour la recherche sur les opioïdes, le traitement préventif et le rétablissement, 1,6 milliard de dollars pour la subvention globale des services de santé mentale communautaires, 200 millions de dollars pour la santé maternelle et 200 millions de dollars. pour la recherche sur la violence armée.

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a qualifié la demande de budget de Biden de « la proposition de budget la plus imprudente et la plus irresponsable de ma vie ».

Il a critiqué l’administration Biden pour avoir supprimé l’amendement Hyde et autorisé le financement fédéral des services d’avortement.

“Il rompt avec des décennies de précédents établis en appelant à un avortement financé directement par les contribuables”, a déclaré McCarthy. «Nous avons besoin d’une vision qui fournira à nos troupes les ressources dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de notre pays, et non une vision qui ne parvient pas à faire face aux menaces mondiales, récompense les échecs de l’OMS et viole les droits de conscience des Américains.

DeLauro a salué le budget de Biden pour la suppression de l’amendement Hyde, déclarant: “Je suis également ravi que le budget frappe l’amendement Hyde, qui est un obstacle majeur pour les femmes à faible revenu qui reçoivent des soins de santé reproductive sûrs et abordables.”

DeLauro a déclaré que le budget prend des mesures pour lutter contre le changement climatique.

« L’effort pangouvernemental met l’accent sur la recherche sur le climat, les technologies énergétiques propres qui créent des emplois et la croissance économique, et les efforts d’assainissement de l’environnement qui nécessitent des emplois syndicaux bien rémunérés alors que nous nettoyons des communautés laissées pour compte depuis trop longtemps », mentionné. « Alors que nous renforçons notre nation chez nous, nous devons également restaurer notre place dans le monde.

« Le budget discrétionnaire finance le mélange de défense, de diplomatie et de développement qui, selon le Pentagone, est nécessaire pour contrer nos adversaires, mobiliser une action mondiale contre le changement climatique et d’autres défis urgents, et soutenir les personnes les plus vulnérables du monde. La commission des crédits transformera ce plan directeur en projets de loi de financement qui répondent à ce moment historique. »

Le sénateur Jim Risch (R-Idaho), membre de premier plan de la commission des relations étrangères du Sénat, a critiqué la demande de budget de Biden.

Le budget “semble avoir quelques points positifs” liés à “la sécurité sanitaire mondiale des États-Unis à l’étranger”, mais ces domaines sont “éclipsés par ce que le président se trompe” dans la proposition, a déclaré Risch. «Donner du bon argent à de mauvais programmes ne fera pas progresser la sécurité nationale, les intérêts économiques ou humanitaires du peuple américain.»