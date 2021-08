Le président des Mets a parlé des gestes aux fans de Francisco Lindor et Javy Báez

in

Le président de la Mets de New York, Sandy Alderson, a évoqué les gestes que ses joueurs Francisco Lindor et Javier Baez fait le fanatiques ce dimanche contre les Nationaux dans le Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors d’une conférence de presse d’après-match aujourd’hui entre Mets et les ressortissants de Washington, Javier Baez a déclaré que son geste de « pouce vers le bas » pendant le match était un message au fanatiques qui l’a récemment hué, lui et d’autres joueurs, pour leur piètre performance, ce qui a également été fait par son compatriote Francisco Lindor.

« Dans mon cas, ils (les fans) doivent être meilleurs. C’est comme ça que je me sens. J’aime les fans. J’aime jouer pour les fans, mais nous ne pouvons pas avoir nos fans contre nous”, a-t-il déclaré. Baez.

Raison pour laquelle le président de la Mets, Sandy Alderson, a fait une déclaration et a déclaré que ces gestes sont totalement inacceptables et ne seront pas tolérés, assurant que ce “boo” est un droit que les fans de la MLB ont.

“Les Mets ils ne toléreront aucun geste de joueur qui n’a pas de sens professionnel ou qui est dirigé négativement envers nos fans », a déclaré Alderson aux gestes de Baez et Lindor.

Voici le rapport :

Francisco Lindor, Javier Baez et Kevin Pillar ont fait le pouce vers le bas aujourd’hui. pic.twitter.com/MhgnMLWzHL – Tim Healey (@timbhealey) 29 août 2021

Le président des Mets, Sandy Alderson, condamne le geste « pouce vers le bas » des Mets dans un communiqué : “Les Mets ne toléreront aucun geste de joueur qui n’est pas professionnel dans sa signification ou qui est dirigé de manière négative envers nos fans.” https://t.co/4fE3q2Fdys pic.twitter.com/9zWRcUO36Y – SNY (@SNYtv) 30 août 2021

De plus, le directeur de la Mets assuré qu’il s’unira à ses joueurs et fera passer le message pour que cette action avec le fanatiques n’arrive pas plus au baseball que Grandes ligues.

Photo par : Tim Healey.