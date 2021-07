Le président d’Everton, Bill Kenwright, “ne sera pas pour” la nomination de Rafa Benitez, affirme Sam Allardyce qui attribue à Farhad Moshiri la décision “courageuse” de l’ancien manager de Liverpool

M. Everton, le président du club Bill Kenwright, n’aura pas soutenu la décision de nommer l’ancien manager de Liverpool Rafa Benitez.

C’est selon l’ancien patron de Toffees, Sam Allardyce, qui a félicité l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri pour sa décision “courageuse” qui a non seulement divisé l’opinion des partisans, mais a également divisé le conseil d’administration.

Benitez est un bleu… au grand dam des supporters d’Everton

Benitez n’est devenu que le deuxième homme à diriger les deux rivaux du Merseyside – depuis que William Edward Barclay a quitté les Toffees en 1892 pour diriger le Liverpool FC nouvellement formé – avec la nomination de l’Espagnol annoncée mercredi.

Moshiri est allé de l’avant avec cette décision controversée malgré une réaction enflammée d’un énorme groupe de fans, qui ont insisté sur le fait qu’ils n’accepteraient jamais un manager qui a conduit leurs rivaux rouges à la gloire de la Ligue des champions.

Mais Allardyce n’est pas si sûr, disant à talkSPORT que l’entraîneur expérimenté et couronné de succès de 61 ans gagnera bientôt les ennemis avec de bons résultats.

“C’est un rendez-vous courageux, très, très courageux”, a déclaré Big Sam à Alan Brazil et Ally McCoist lors du talkSPORT Breakfast.

« La scission est évidente, certains fans seront pour mais certains seront complètement contre.

Benitez avait précédemment qualifié Everton de « petit club » lorsqu’il était manager de Liverpool – et les fans de Toffees n’ont pas oublié

Mais maintenant, Benitez s’est retrouvé à la tête des Toffees, après avoir signé un contrat de trois ans avec Everton

« C’est une simple question d’une chose et d’une seule, et c’est : Rafa apportera-t-il le succès à Everton ?

«Et s’il s’établit assez rapidement, qu’ils gagnent des matchs de football et qu’ils se hissent au sommet de la ligue comme ils l’ont fait au début de la saison dernière, alors tout ira bien.

“Mais à la minute où cela n’arrive pas et que les fans n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, comme tout autre manager d’Everton, il sera énormément critiqué, et probablement plus à cause de son passé avec Liverpool.

“C’est de cela qu’il s’agit, Rafa est courageux de le prendre et s’il obtient des résultats, cela atténuera le problème avec certains fans qui ne sont pas d’accord avec cette nomination.”

En plus des fans, il a été rapporté que la décision de Benitez avait bouleversé un certain nombre de chefs du club au niveau du conseil d’administration.

Parmi eux, selon les rapports, se trouvait le président Kenwright – un fier Bluenose qui siège au conseil d’administration d’Everton depuis 1989 et est président depuis 2004.

Le chef d’Everton, Kenwright, ne sera pas content de la décision du club pour l’ancien patron de Liverpool Benitez, affirme Allardyce

Kenwright a fait une brève déclaration de 36 mots après l’arrivée impopulaire de Benitez à Goodison Park, en disant :

« Rafa Benitez rejoint l’Everton Football Club à un moment passionnant. Au nom du conseil d’administration, je lui souhaite bonne chance dans la réussite de notre club de football – un succès que nos supporters aspirent et méritent. »

Mais Allardyce croit fermement qu’il aurait été contre.

“Je pense que c’est très courageux de la part de Farhad Moshiri de le nommer”, a ajouté l’ancien patron d’Everton, qui a également été nommé par l’actionnaire majoritaire.

« Vous connaissez Bill Kenwright aussi bien que moi, et je ne pense pas qu’il aurait été pour un rendez-vous comme celui-ci, je pense que c’est absolument certain.

«Mais Farhad a investi tout l’argent dans Everton jusqu’à présent, des millions et des millions de livres essayant d’apporter le succès à Everton.

Moshiri a été félicité pour sa nomination “courageuse”

“Cela crée une nouvelle pression sur chaque manager car ils regardent tous l’argent dépensé et pensent” nous l’avons dépensé, et nous devrions être ici, mais ce n’est pas toujours le cas car vous devez dépenser judicieusement “.

«Et je dis toujours qu’il y a un léger problème à Everton avec leur recrutement et le fait de faire venir les joueurs nécessaires pour emmener Everton là où il doit aller.

“L’argent est là, mais il n’a malheureusement pas réussi à constituer une équipe capable de se battre pour l’Europe, un trophée ou d’entrer en Ligue des champions.”

Mais Allardyce a soutenu la bravoure de Moshiri et espère que le pari avec l’humeur des fans sera payant.

“Dans le football, il faut parfois être courageux”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas battre le record de Rafa et s’il peut l’amener à Everton, tout ira bien.

« Le problème, c’est à quel point l’équipe d’Everton est-elle bonne pour les amener là où les fans veulent être ? Cela a toujours été le problème des managers qui m’ont suivi.

“La stabilité est ce qui est nécessaire et, avec les plans pour le nouveau stade, il y a beaucoup à faire sur Rafa qui apporte un certain succès sur ce terrain pour l’amener dans le nouveau stade lorsqu’il sera construit.”