Le président du Bayern Munich Herbert Hainer n’est pas optimiste quant aux gros transferts cet été

Dans une récente interview avec le magazine du club du Bayern Munich “51”, le président du club Herbert Hainer a indiqué que la probabilité qu’un gros transfert se produise cet été n’était pas bonne.

“Les gens ne devraient pas sous-estimer les effets de Corona, même si nous avons pu joindre les deux bouts relativement bien jusqu’à présent, il y aura des marques d’abrasion considérables sur nous”, a déclaré Hainer. « A l’exception de Dayot Upamecano, plus aucun transfert important n’est possible chez nous cet été. Nous avons recruté Omar Richards et sept joueurs prêtés reviennent. L’objectif est de renforcer l’équipe à tous les niveaux. Cependant, la qualité est si élevée que nous n’avons pas besoin d’autres transferts supérieurs pour cela. Le mélange est juste.

Certains fans du Bayern Munich pourraient s’offusquer de cette dernière affirmation, car la profondeur de l’équipe est remise en question depuis plus d’un an maintenant. Pour Hainer, cependant, COVID-19 a jeté une clé dans la planification de l’équipe pour presque tous les clubs.

« Jusqu’à présent, nous n’avons vu que la pointe de l’iceberg, et cela ne sera pas rattrapé en douze mois. Lorsque j’entends à nouveau des rumeurs de transfert et des sommes, je me demande sérieusement comment les clubs veulent financer cela, d’autant plus que beaucoup sont accablés de dettes élevées », a déclaré Hainer. « Il faut de toute urgence qu’il soit plus sensible. Cela ne peut pas continuer de telle manière que beaucoup vivent constamment au-dessus de leurs moyens. »

Lorsque le Bayern Munich sera enfin prêt à recommencer à discuter d’un gros transfert, Hainer a déclaré que ce serait un effort d’équipe.

« En gros, nous prenons tous les décisions ensemble. Je trouve donc injuste que les critiques se concentrent sur une seule personne », a déclaré Hainer à propos de certaines des critiques adressées au directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic. « De plus, il faut dire que cette équipe a remporté sept titres au cours des 18 derniers mois, plus que jamais – et cela avec un football passionnant. Cela parle très clairement en faveur de la politique de transfert et de la direction sportive.