Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, nie l’intérêt d’Erling Haaland… ou le fait-il ?

Erling Haaland est le meilleur jeune attaquant du monde. Il n’y a aucun club sur la planète, Bayern Munich inclus, qui ne ferait pas baver ses fans à la perspective que le joueur rejoigne son équipe. Il y a plusieurs grands clubs à travers l’Europe qui entourent le camp de Dortmund comme des aigles, attendant l’été prochain pour fondre et éloigner le phénomène norvégien avant que les choses ne s’échauffent. Ceux-ci incluent Manchester City, Manchester United, le Real Madrid, le PSG, la Juventus, le FC Barcelone (ne vous moquez pas de moi), le Chelsea FC et Liverpool.

Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, je n’ai pas inclus le Bayern Munich dans cette liste. Le conseil d’administration du Bayern semble très détendu quant à la situation des attaquants en ce moment, le président Herbert Hainer étant le dernier membre du mouvement « il n’y a pas grand-chose à dire, nous avons Robert Lewandowski ». Cependant, exclut-il complètement un déménagement de Haaland à Munich?

S’adressant à AZ, Hainer est resté timide sur la situation à Haaland. Lorsqu’on lui a demandé si le Bayern cherchait à signer le jeune, Hainer a répondu: « La question de savoir si le Bayern pourrait financer un transfert pour l’attaquant norvégien exceptionnel ne se pose pas pour nous. » Il a ensuite exprimé son admiration pour un certain attaquant polonais. « En Robert Lewandowski, nous avons le footballeur mondial en titre, qui marque des buts chaque saison comme aucun autre », a fait remarquer Hainer.

Cette première déclaration pourrait être interprétée de deux manières contrastées: soit le Bayern est hors course pour Haaland, soit le Bayern a la puissance / la capacité financière de rendre possible un transfert de Haaland.

Lewandowski debout à côté de footballeurs mieux que lui en ce moment.Photo par Andrey Lukatsky/Agence BSR/.

Concernant les plans de transfert actuels et futurs du Bayern pendant la pandémie, Hainer a déclaré « Le club est toujours prêt à investir, malgré la baisse des revenus causée par la pandémie de Corona ». Il a ensuite rapidement ajouté: « Mais dans la situation actuelle, bien sûr, vous vous concentrez d’autant plus sur la façon dont vous façonnez vos dépenses. »

Donc, cela signifie sûrement que le Bayern est hors course pour Haaland, non?

Analyse BFW

Le Bayern Munich a les 9 meilleurs au monde avec Robert Lewandowski. Cependant, en fonction de l’évolution du contrat, nous pourrions voir le joueur rester à Munich pour les quatre prochaines saisons ou plus, ou partir dès l’été prochain. J’espère que ce dernier ne se produira pas, mais avec autant d’intérêt de la part d’autres méga-clubs (offrant des packages MEGA), on ne peut jamais être trop sûr.

Si Lewandowski finit par partir, Erling Haaland est le seul choix logique pour le remplacer. On pourrait considérer des joueurs comme Vlahovic et Sesko comme de bonnes options, mais si le Bayern veut le meilleur, il devrait s’en prendre à Haaland. Après tout, il est logique que le seul joueur à succéder à Lewandowski soit le seul attaquant qui puisse être à la hauteur de son héritage.

J’aimerais bien sûr voir Haaland déménager au Bayern Munich. Cela peut sembler très gourmand, mais je veux que cela se produise APRÈS que nous ayons attaché Lewandowski, car les deux premiers de Lewandowski et Haaland garantissent les cinq prochains trophées de l’UCL. Bien sûr, nous savons tous que ce n’est certainement pas le cas.

Hainer semble jouer au poker avec les médias. Il n’a rien donné, il est donc prudent de supposer que le Bayern n’est certainement pas hors de cette course. Cela nous laisse avec deux résultats possibles: le Bayern prolonge Lewandowski, mettant tous les esprits à l’aise pour les trois à quatre prochaines saisons, ou le Bayern vend Lewandowski et investit cet argent et un peu plus sur Haaland.

Et si cela dépendait de mon choix personnel, je voudrais que le Bayern prolonge Lewandowski dès que possible et en ait fini avec tout ça. Le Piranha est assez ennuyeux… ne voudrait pas non plus du requin taureau (Raiola) à Munich.

Qu’en pensez-vous tous ? Faites-nous savoir dans les commentaires!