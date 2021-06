Le président du Bayern Munich Herbert Hainer parle de la nouvelle ère dans le front office du club

Dans une récente interview avec le magazine du club du Bayern Munich “51”, le président du club a parlé de la transformation actuelle du front-office et de la façon dont les choses ne perdront pas l’apparence de ce qui a été construit au fil des ans.

“C’est un énorme tournant lorsque deux de ces personnalités (Uli Hoeneß / Karl-Heinz Rummenigge) qui ont fait la grandeur du club pendant des décennies ne sont plus responsables. Mais nous avons initié cette transition il y a longtemps avec prévoyance, et nous sommes tous fermement convaincus que nous sommes idéalement positionnés pour l’avenir », a déclaré Hainer. « Oliver Kahn est la bonne personne pour succéder à Karl-Heinz. Il a en lui le gène absolu du FC Bayern, a façonné le club en tant que joueur, a développé sa personnalité après sa carrière, a également acquis son expérience dans le domaine économique et dirigera le FC Bayern München AG comme l’exigent les temps nouveaux. Le club est confronté à de nouveaux défis, le temps l’accompagne – et Kahn a de nouvelles réponses. “

Quant à l’importance du rôle que Hoeneß et Rummenigge auront à l’avenir, le duo légendaire aura autant de voix qu’il le souhaite.

« Uli est toujours impliqué en tant que membre du conseil de surveillance et est un point de contact important pour nous tous. Il restera toujours connecté à son FC Bayern », a déclaré Hainer. « Karl-Heinz ne veut plus occuper de poste officiel, mais nous serions tous très heureux si nous avions toujours en lui un conseiller avec qui nous pourrons échanger des idées à tout moment. Comme pour Uli, son opinion est importante pour nous.