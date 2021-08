Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, parle du renouvellement du contrat du duo de milieu de terrain et dénonce la “taxe de luxe”

Bayern Munich travaillent depuis un certain temps sur le renouvellement du contrat de Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Des informations suggèrent que ce dernier a déjà signé son nouveau contrat et la confirmation serait rendue publique sous peu.

Dans une interview accordée à kicker, on a demandé au président du club Herbert Hainer si le front office était prêt à garder le duo de milieu de terrain à tout prix. Confiant que les négociations n’atteindraient pas un point où le club devra être rançonné, il a déclaré: “Ils ne seront certainement pas conservés” à tout prix “. Les joueurs savent ce qu’ils ont au Bayern, ils sont très bien payés ici aussi, tout le monde touche son salaire. Et ils peuvent gagner des titres avec nous maintenant, et aussi à l’avenir.

À la suite d’une fenêtre de transfert insensée, l’UEFA aurait l’intention de se débarrasser du fair-play financier et de le remplacer par un plafond salarial et une taxe de luxe – les clubs qui dépassent le plafond devront payer un équivalent ou plus de l’argent dépensé en trop qui seront partagés entre les autres clubs de la compétition. Hainer n’est pas un grand fan de la « taxe de luxe » et a fait des trous dans le nouveau système prévu.

Il a dit : « Je ne suis pas du tout convaincu par cette taxe de luxe. En cas d’infraction, un club paie 100 millions d’euros de taxe de luxe, qui sont partagés entre les autres clubs. Cet argent ne les aide pas de manière décisive et ne nuit pas vraiment aux géants financiers. Nous avons besoin de réglementations valides avec des conséquences claires pour une concurrence loyale. De fortes tentatives de sanctions ont trop souvent été révisées ou atténuées dans le passé. Cela ne fonctionne pas ainsi », a ajouté Hainer.

L’UEFA prévoit de présenter les propositions le mois prochain et espère les mettre en œuvre d’ici l’année prochaine.

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)