Le président du Bayern Munich Herbert Hainer plein d’espoir pour les jeunes joueurs, nouveau manager

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, est plein de positivité lorsqu’il pense aux jeunes joueurs du club et au nouveau manager Julian Nagelsmann.

Dans une récente interview avec le magazine du club du Bayern Munich “51”, Hainer a parlé de l’ambition du club de rester au sommet et de construire avec lui un casting de jeunes joueurs.

“Et bien sûr, après notre cinquième étoile, l’ambition doit donc être de remporter le dixième championnat allemand d’affilée”, a commenté Hainer. « Au FC Bayern, il n’y a jamais qu’une seule direction : aller de l’avant. Il doit juste être l’objectif maintenant de façonner une nouvelle ère pleine de succès. Les conditions préalables pour cela sont très bonnes. Incidemment, il a également une formation en football que les fans du FC Bayern veulent voir. Après ses fiançailles, je n’ai reçu que des retours positifs. “

Nagelsmann sera, en effet, chargé de guider un jeune noyau de joueurs pour les prochaines saisons alors que les vétérans de l’équipe commencent leur descente sous les projecteurs. Si Hainer a raison, ce sera une transition sans heurt.

« Julian Nagelsmann est l’un des entraîneurs les plus recherchés du football international de haut niveau. À seulement 33 ans, il a prouvé qu’il pouvait développer des équipes de haut niveau et défend un football qui inspire les fans. Nous l’avons sur notre radar depuis longtemps et nous sommes maintenant très heureux qu’il vienne chez nous », a déclaré Hainer. “C’est un expert absolu du football qui adopte des voies innovantes et aborde les choses de manière extrêmement ouverte. Je pense aussi qu’il est cool comme personnalité. J’aime la façon dont il gère la pression, la façon dont il parle à ses joueurs et le fait qu’il peut rire de lui-même de temps en temps. Notre premier contact fut un SMS de sa part tard un soir. Il a écrit que puisque la Ligue des champions était encore en cours ce jour-là, il a supposé que j’étais toujours éveillé et qu’il pouvait faire un rapport. J’ai trouvé ça rafraîchissant.