Le président du Bayern Munich Herbert Hainer très impressionné par Julian Nagelsmann

Le président du Bayern Munich Herbert Hainer est un grand fan de sa nouvelle recrue Julian Nagelsmann.

“Je pense que Julian Nagelsmann est vraiment exceptionnel en tant qu’entraîneur. Il est l’un des entraîneurs les plus recherchés de toute l’Europe », a déclaré Hainer (tel que capturé par Abendzeitung). «(Nagelsmann est) incroyablement bon pour le club, il rit le matin quand il vient et semble toujours de bonne humeur. Rayonner une telle maturité et conviction à un si jeune âge et le rayonner à l’écoute quand il parle de football — Julian est un type formidable ! Il y a un optimisme absolu sur Säbener Straße, Julian apporte un esprit incroyable.

Nagelsmann devra apporter cet esprit et cette énergie aux installations chaque jour alors qu’il essaie de s’établir au Bayern Munich. Les attentes sont élevées et au final, le Bavarois d’origine est bien conscient qu’il sera jugé sur ses victoires et ses défaites – et non sur sa maturité et sa conviction.