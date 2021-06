Le président du Bayern Munich Herbert Hainer veut développer les icônes du club

in

Dans le football moderne, il y a très peu de joueurs dont le nom devient synonyme de club.

Compte tenu des temps de transfert lourds, même un club ancré dans la tradition comme le Bayern Munich peut regarder vers l’avenir et voir où il pourrait avoir du mal à établir des icônes de club à long terme.

C’est un problème pour l’avenir, car le présent présente toujours Thomas Müller en Bavière. Être capable de cimenter des rencontres à long terme dans un club est une chose que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, aimerait voir davantage aller de l’avant.

« Des joueurs comme Thomas Müller, Philipp Lahm et Bastian Schweinsteiger avec leurs racines bavaroises ou même munichoises sont les émotions les plus fortes pour le FC Bayern. Mais même un gars comme Jamal Musiala a appris très tôt sur le campus ce que cela signifie de jouer pour le FC Bayern », a déclaré Hainer dans une récente interview avec le magazine du club du Bayern Munich « 51 ».

Certes, perdre un joueur développé par le club comme David Alaba – ainsi que d’autres vétérans de longue date comme Javi Martinez et Jerome Boateng – crée un problème avec le maintien de l’identité de l’équipe. Hainer espère compenser cela à l’avenir en développant et en conservant certains des jeunes du club sur le campus.

« Nous devons continuer dans cette voie et nous avons des talents prometteurs à espérer. (Jamal) Musiala a montré la voie, et nous sommes optimistes quant au développement de Chris Richards, que nous avons prêté à Hoffenheim et qui est devenu un habitué là-bas à l’âge de 20 ans », a déclaré Hainer.